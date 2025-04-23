https://ria.ru/20250423/rossija-2012929015.html

Россия продолжает контакты с США по Украине, заявил Песков

Россия продолжает контакты с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Россия продолжает контакты с США по Украине, заявил Песков

Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:32:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с американцами", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, в мире