https://ria.ru/20250423/rossija-2012929015.html
Россия продолжает контакты с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает контакты с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Россия продолжает контакты с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:32:00+03:00
2025-04-23T12:32:00+03:00
2025-04-23T12:33:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с американцами", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Россия продолжает контакты с США по Украине, заявил Песков
Песков: Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу