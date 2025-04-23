https://ria.ru/20250423/renovatsiya-2012856176.html

Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации

Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации - РИА Новости, 23.04.2025

Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации

С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы по программе реновации переехали жители 12 домов, рассказал министр правительства столицы, РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:50:00+03:00

2025-04-23T08:50:00+03:00

2025-04-23T08:50:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы по программе реновации переехали жители 12 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе расселили 12 старых домов. Из них четыре – в районе Люблино, три – в Нижегородском, два – в Южнопортовом. Еще по одному дому расселили в районах Выхино-Жулебино, Капотне и Кузьминках", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточняется в сообщении, примерно 2,3 тысячи человек получили новые квартиры с отделкой. Старые дома в округе будут снесены, а вместо них построят современные жилые здания. Таким образом, жилой фонд в Москве обновляется поэтапно.Всего в ЮВАО, как сообщил министр, планируется расселить более 800 домов, 164 тысячи жителей переедут в новое жилье.

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский