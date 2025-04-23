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Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации - РИА Новости, 23.04.2025
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08:50 23.04.2025
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Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации
Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации - РИА Новости, 23.04.2025
Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации
С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы по программе реновации переехали жители 12 домов, рассказал министр правительства столицы, РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:50:00+03:00
2025-04-23T08:50:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы по программе реновации переехали жители 12 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе расселили 12 старых домов. Из них четыре – в районе Люблино, три – в Нижегородском, два – в Южнопортовом. Еще по одному дому расселили в районах Выхино-Жулебино, Капотне и Кузьминках", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточняется в сообщении, примерно 2,3 тысячи человек получили новые квартиры с отделкой. Старые дома в округе будут снесены, а вместо них построят современные жилые здания. Таким образом, жилой фонд в Москве обновляется поэтапно.Всего в ЮВАО, как сообщил министр, планируется расселить более 800 домов, 164 тысячи жителей переедут в новое жилье.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Жители 12 домов ЮВАО получили новое жилье по реновации

Жителей 12 старых домов на юго-востоке Москвы расселили в рамках реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы по программе реновации переехали жители 12 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"С начала 2025 года в Юго-Восточном административном округе расселили 12 старых домов. Из них четыре – в районе Люблино, три – в Нижегородском, два – в Южнопортовом. Еще по одному дому расселили в районах Выхино-Жулебино, Капотне и Кузьминках", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении, примерно 2,3 тысячи человек получили новые квартиры с отделкой. Старые дома в округе будут снесены, а вместо них построят современные жилые здания. Таким образом, жилой фонд в Москве обновляется поэтапно.
Всего в ЮВАО, как сообщил министр, планируется расселить более 800 домов, 164 тысячи жителей переедут в новое жилье.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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