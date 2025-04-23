Рейтинг@Mail.ru
Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:43 23.04.2025 (обновлено: 17:00 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/razvitie-2013000172.html
Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области
Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области - РИА Новости, 23.04.2025
Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:43:00+03:00
2025-04-23T17:00:00+03:00
калужская область
владимир якушев
владислав шапша
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013003169_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_da0c26ea967e48475246b91ca096b3a5.jpg
КАЛУГА, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Уточняется, что в среду состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Владислава Шапши с секретарем генсовета "Единой России", первым зампредседателя Совета Федерации Владимиром Якушевым. На встрече, в частности, обсуждалась подготовка к предстоящим нынешней осенью выборам: жителям региона предстоит выбрать, в том числе, и губернатора. "Владислав Шапша рассказал Владимиру Якушеву об экономических успехах региона, запуске обновлённого автомобильного кластера, готовящихся к открытию новых предприятиях. Высоко оценив темпы промышленного роста региона, Владимир Якушев отметил, что положительная динамика во многом обусловлена развитием диверсифицированной экономики области", - говорится в сообщении. Шапша отметил, что по темпу промышленного роста Калужская область первая в ЦФО и четвертая в стране. "Это дает нам дополнительные возможности для реализации проектов развития, решения тех вопросов, которые ставят перед нами жители", - подчеркнул глава региона. В своем Telegram-канале губернатор рассказал, что вместе с Владимиром Якушевым посетил завод КАДВИ ("Калужский двигатель"). По словам губернатора, уникальное оборудование, которое там выпускают, помогает российской армии приближать победу на фронте. Также на заводе делают востребованную гражданскую продукцию. "Чем больше у нас будет таких предприятий, тем быстрее мы получим технологический суверенитет", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России", отметив работу по укреплению обороноспособности страны, привлечению кадров, социальной поддержке сотрудников, развитию института наставничества.
https://ria.ru/20250422/shapsha-2012823727.html
https://ria.ru/20250414/shapsha-2011238997.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013003169_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fd4ef4edddf65750e3c39e68da31202e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир якушев, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Владимир Якушев, Владислав Шапша, Калужская область
Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области

Владислав Шапша и Владимир Якушев провели рабочую встречу

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Уточняется, что в среду состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Владислава Шапши с секретарем генсовета "Единой России", первым зампредседателя Совета Федерации Владимиром Якушевым. На встрече, в частности, обсуждалась подготовка к предстоящим нынешней осенью выборам: жителям региона предстоит выбрать, в том числе, и губернатора.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка
22 апреля, 19:03
"Владислав Шапша рассказал Владимиру Якушеву об экономических успехах региона, запуске обновлённого автомобильного кластера, готовящихся к открытию новых предприятиях. Высоко оценив темпы промышленного роста региона, Владимир Якушев отметил, что положительная динамика во многом обусловлена развитием диверсифицированной экономики области", - говорится в сообщении.
Шапша отметил, что по темпу промышленного роста Калужская область первая в ЦФО и четвертая в стране. "Это дает нам дополнительные возможности для реализации проектов развития, решения тех вопросов, которые ставят перед нами жители", - подчеркнул глава региона.
В своем Telegram-канале губернатор рассказал, что вместе с Владимиром Якушевым посетил завод КАДВИ ("Калужский двигатель"). По словам губернатора, уникальное оборудование, которое там выпускают, помогает российской армии приближать победу на фронте. Также на заводе делают востребованную гражданскую продукцию.
"Чем больше у нас будет таких предприятий, тем быстрее мы получим технологический суверенитет", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России", отметив работу по укреплению обороноспособности страны, привлечению кадров, социальной поддержке сотрудников, развитию института наставничества.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области
14 апреля, 20:17
 
Калужская областьВладимир ЯкушевВладислав ШапшаКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала