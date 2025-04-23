https://ria.ru/20250423/razvitie-2013000172.html

Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области

Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области - РИА Новости, 23.04.2025

Шапша и Якушев обсудили социально-экономическое развитие Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:43:00+03:00

2025-04-23T16:43:00+03:00

2025-04-23T17:00:00+03:00

калужская область

владимир якушев

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Уточняется, что в среду состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Владислава Шапши с секретарем генсовета "Единой России", первым зампредседателя Совета Федерации Владимиром Якушевым. На встрече, в частности, обсуждалась подготовка к предстоящим нынешней осенью выборам: жителям региона предстоит выбрать, в том числе, и губернатора. "Владислав Шапша рассказал Владимиру Якушеву об экономических успехах региона, запуске обновлённого автомобильного кластера, готовящихся к открытию новых предприятиях. Высоко оценив темпы промышленного роста региона, Владимир Якушев отметил, что положительная динамика во многом обусловлена развитием диверсифицированной экономики области", - говорится в сообщении. Шапша отметил, что по темпу промышленного роста Калужская область первая в ЦФО и четвертая в стране. "Это дает нам дополнительные возможности для реализации проектов развития, решения тех вопросов, которые ставят перед нами жители", - подчеркнул глава региона. В своем Telegram-канале губернатор рассказал, что вместе с Владимиром Якушевым посетил завод КАДВИ ("Калужский двигатель"). По словам губернатора, уникальное оборудование, которое там выпускают, помогает российской армии приближать победу на фронте. Также на заводе делают востребованную гражданскую продукцию. "Чем больше у нас будет таких предприятий, тем быстрее мы получим технологический суверенитет", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России", отметив работу по укреплению обороноспособности страны, привлечению кадров, социальной поддержке сотрудников, развитию института наставничества.

https://ria.ru/20250422/shapsha-2012823727.html

https://ria.ru/20250414/shapsha-2011238997.html

калужская область

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владимир якушев, владислав шапша, калужская область