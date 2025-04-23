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Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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18:33 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/rada-2013029319.html
Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине
Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине
Верховная рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине, заявил в среду спикер парламента Руслан Стефанчук. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:33:00+03:00
2025-04-23T18:33:00+03:00
в мире
украина
руслан стефанчук
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Верховная рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине, заявил в среду спикер парламента Руслан Стефанчук. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. "В свое время парламент уже снизил (мобилизационный - ред.) возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть программы, которые на добровольных началах принимают в ряды ВСУ тех, кто с 18 до 24 (лет решили - ред.) пойти на службу. Я не думаю, что парламент будет каким-то образом еще играть с призывным возрастом, потому что нам, бесспорно, нужно думать о государственности, но надо думать и о будущем нашего государства", - сказал Стефанчук в эфире "Общественного радио", трансляция которого велась в YouTube-канале. Он отметил, что гражданам до 18 лет предстоит восстанавливать страну. Стефанчук подчеркнул, что именно по этой причине парламент не будет возвращаться к вопросу снижения возраста для мобилизации. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине

Спикер Стефанчук: Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Верховная рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине, заявил в среду спикер парламента Руслан Стефанчук.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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"В свое время парламент уже снизил (мобилизационный - ред.) возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть программы, которые на добровольных началах принимают в ряды ВСУ тех, кто с 18 до 24 (лет решили - ред.) пойти на службу. Я не думаю, что парламент будет каким-то образом еще играть с призывным возрастом, потому что нам, бесспорно, нужно думать о государственности, но надо думать и о будущем нашего государства", - сказал Стефанчук в эфире "Общественного радио", трансляция которого велась в YouTube-канале.
Он отметил, что гражданам до 18 лет предстоит восстанавливать страну. Стефанчук подчеркнул, что именно по этой причине парламент не будет возвращаться к вопросу снижения возраста для мобилизации.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
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