https://ria.ru/20250423/putin-2012934667.html

Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями

Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями - РИА Новости, 23.04.2025

Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями

Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:54:00+03:00

2025-04-23T12:54:00+03:00

2025-04-23T13:25:00+03:00

безопасность

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с опережением графика, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сразу же отмечу, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружения с опережением графика", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20250423/fpv-drony-2012935713.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, россия