https://ria.ru/20250423/putin-2012934667.html
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями - РИА Новости, 23.04.2025
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями
Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:54:00+03:00
2025-04-23T12:54:00+03:00
2025-04-23T13:25:00+03:00
безопасность
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с опережением графика, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сразу же отмечу, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружения с опережением графика", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/fpv-drony-2012935713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48ccda5915d636811bd0860782606671.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями
Путин: почти все оборонные предприятия в 2023 году выполнили задания ГОЗ