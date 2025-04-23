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Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями - РИА Новости, 23.04.2025
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12:54 23.04.2025 (обновлено: 13:25 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/putin-2012934667.html
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями - РИА Новости, 23.04.2025
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями
Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:54:00+03:00
2025-04-23T13:25:00+03:00
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с опережением графика, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сразу же отмечу, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружения с опережением графика", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/fpv-drony-2012935713.html
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о выполнении заданий ГОЗ оборонными предприятиями

Путин: почти все оборонные предприятия в 2023 году выполнили задания ГОЗ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с опережением графика, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сразу же отмечу, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружения с опережением графика", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
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