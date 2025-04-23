https://ria.ru/20250423/putin-2012934046.html
Путин назвал обеспечение войск вооружениями безусловным приоритетом
Путин назвал обеспечение войск вооружениями безусловным приоритетом - РИА Новости, 23.04.2025
Путин назвал обеспечение войск вооружениями безусловным приоритетом
Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:51:00+03:00
2025-04-23T12:51:00+03:00
2025-04-23T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин."Проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот", - сказал глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал обеспечение войск вооружениями безусловным приоритетом
Путин: обеспечение бойцов СВО вооружениями является безусловным приоритетом
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин.
"Проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот", - сказал глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.