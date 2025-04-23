https://ria.ru/20250423/putin-2012934046.html

Путин назвал обеспечение войск вооружениями безусловным приоритетом

Путин назвал обеспечение войск вооружениями безусловным приоритетом - РИА Новости, 23.04.2025

Путин назвал обеспечение войск вооружениями безусловным приоритетом

Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:51:00+03:00

2025-04-23T12:51:00+03:00

2025-04-23T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин."Проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот", - сказал глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин