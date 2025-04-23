https://ria.ru/20250423/putin-2012933644.html

Выпуск средств поражения в России увеличился более чем вдвое, заявил Путин

Выпуск средств поражения в России увеличился более чем вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2025

Выпуск средств поражения в России увеличился более чем вдвое, заявил Путин

Выпуск средств радиоэлектронной борьбы в РФ увеличился более чем вдвое в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:50:00+03:00

2025-04-23T12:50:00+03:00

2025-04-23T13:07:00+03:00

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выпуск средств радиоэлектронной борьбы в РФ увеличился более чем вдвое в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин."Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии

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