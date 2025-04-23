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Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова - РИА Новости, 23.04.2025
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Шоубиз
 
13:34 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/prygunov-2012939715.html
Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова
Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова - РИА Новости, 23.04.2025
Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова
Сегодня, 23 апреля, легендарному советскому актеру Льву Прыгунову исполнилось 85 лет. Накануне юбилея всплыли его скандальные откровения, о которых мало кто... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:34:00+03:00
2025-04-23T13:34:00+03:00
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ленинград
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня, 23 апреля, легендарному советскому актеру Льву Прыгунову исполнилось 85 лет. Накануне юбилея всплыли его скандальные откровения, о которых мало кто знает. Как бунт против системы лишил его международной карьеры? Почему он обвиняет Табакова в интригах? Какую известную актрису называет "убийцей" и считает "сдвинутой на сексе"? От Маугли до мэтраЕго путь к славе был необычным. Родившись в Алма-Ате в семье биолога и учительницы литературы, маленький Лев в десять лет лишился отца, который разбился в горах. Мальчик рос настоящим "Маугли" — метко стрелял, бродил по горам и мечтал стать биологом как отец."Каждый день я вставал в шесть утра и уходил в горы. Мы с ребятами могли за километр узнать любую птицу по звуку или траектории полета", — вспоминает актер.Первые два курса он отучился на биологическом факультете, но встреча с компанией интеллектуалов-филологов перевернула его жизнь. Прыгунов "заболел" литературой, искусством и театром. И вскоре отправился покорять Ленинград.Дерзкий бунтарьКакая актерская судьба ждала бы Льва Прыгунова, если бы не трудный характер? Роковым стал эпизод на съемках совместного советско-итальянского фильма "Они шли на Восток" в 1964 году. Возмущенный тем, что итальянцев кормили в отдельном вагончике-ресторане, а советских актеров — баландой из общего котла, 25-летний Прыгунов устроил настоящую истерику."Я швырнул на землю алюминиевую миску со щами, катался по земле и кричал все, что думаю. Потом зашел в итальянский вагончик и заявил, что теперь буду питаться только здесь", — признается актер.Эта выходка дорого обошлась строптивому артисту. "Мосфильм" надолго поставил крест на его карьере. Хотя многие режиссеры считали иначе — Прыгунов продолжал активно сниматься на других киностудиях страны.Голливуд не состоялсяПосле роли итальянского солдата Баццоки иностранные продюсеры заметили талантливого советского актера. Италия предложила ему сыграть Тристана, датчане звали на главную роль в "Красной мантии", а Голливуд — в "Петра Великого". Каждое предложение советские чиновники отклоняли без объяснений."Итальянцы предлагали за меня 150 тысяч долларов только ЦК... Отказали. На роли, предназначенные мне, снимались другие актеры. Видимо, в Госкино боялись, что я не вернусь в СССР", — с горечью отмечает Прыгунов.Особенно обидно, что на роль в "Красной мантии" вместо него утвердили Олега Видова — так аукнулся полтавский "бунт" против системы."Табаков сделал все, чтобы меня не было в театре"О своих неудачах в театре Прыгунов говорит с нескрываемой обидой. Самая болезненная история связана с "Современником", куда его очень хотел взять Олег Ефремов."Олег Табаков сделал все возможное, чтобы меня там не было. Он ходил и подговаривал всех, чтобы на показе меня "опустили". Мне устроили просмотр даже не на сцене, а в коридоре", — рассказывает актер.Самое удивительное, что годы спустя сам Табаков публично признался в этом. На встрече со студентами в Болгарии он цинично заявил: "Держитесь за свое место в театре зубами и когтями. Вот Лева не даст соврать — когда-то я сделал все возможное, чтобы его не было у нас в театре"."Малявина была сдвинута на сексе"Лев Прыгунов не стесняется откровенно говорить о коллегах. Особенно скандальными выглядят его высказывания о Валентине Малявиной, с которой он снимался в фильмах "Утренние поезда" и "Тоннель"."Валя была на сексе сдвинута. Она познакомила меня с Кайдановским, когда у них был роман. А потом Саша рассказывал, что не было ни одного дня, чтобы Малявина не устроила ему нервотрепку. Обязательно должна была разбить об его голову тарелку или кинуть что-то, довести себя до истерики, до слез, и только тогда бросалась в объятия", — шокирует откровениями актер.Он убежден, что именно Малявина убила своего мужа — актера Стаса Жданько, хотя следствие признало это самоубийством. "Пришлось эксгумировать его труп, и эксгумация показала, что он убить себя не мог. А следователь подделал документы", — заявляет Прыгунов.Жена погибла, сын в интернатеЛичная жизнь Прыгунова полна драматизма. Его первая жена Элеонора трагически погибла в автокатастрофе под Ригой в 1977 году. Актер тяжело переживал утрату, много снимался и почти не бывал дома. Их сын Роман, будущий известный режиссер, воспитывался в школе-интернате."Из-за того, что я месяцами был на съемках фильмов и много работал в театре, сын воспитывался в интернате, где жили и учились дети других актеров", — признается Прыгунов.Вторую жену Ольгу, которая была на 16 лет моложе, он встретил только в 1983 году. "Я обожаю Ольгу, мы вместе более 30 лет. А больше о семье и личной жизни не хочу говорить ничего", — отрезает актер.Скрытые талантыМало кто знает, что Лев Прыгунов — профессиональный художник и поэт. Живописью он увлекся еще в 1971 году, а его картины приобретают коллекционеры из США, Великобритании и Франции."Как художник я тоже профессионал. И конечно, живопись мне нравится намного больше, чем кино", — признается Прыгунов.Еще одна его страсть — иностранные языки. Английский он выучил в 1964 году, чтобы читать запрещенную литературу. На съемках в Румынии за месяц освоил румынский, а работая с итальянцами, заговорил по-итальянски. Также актер знает немецкий и китайский."К смерти отношусь прекрасно"На пороге 85-летия Лев Прыгунов философски рассуждает о жизни и смерти. "Я отношусь и к жизни, и к смерти прекрасно. Единственная достоверная на сто процентов вещь, с которой человек неизбежно столкнется — это смерть. Все остальное — мираж".Своему возрасту он радуется, ссылаясь на мудрость даосских монахов: "Они считали, что настоящая жизнь начинается только после 70 лет. Уже нет никаких иллюзий и накоплен большой опыт. Надо им пользоваться".Вот такой он — Лев Прыгунов. Талантливый, противоречивый, не боящийся говорить правду в лицо. Его уважают за принципиальность или осуждают за цинизм. Но равнодушным не остается никто.
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голливуд, алма-ата, ленинград, олег видов, табаков, олег ефремов
Шоубиз, Голливуд, Алма-Ата, Ленинград, Олег Видов, Табаков, Олег Ефремов

Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РФ Лев Прыгунов с супругой на церемонии открытия X международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого"
Заслуженный артист РФ Лев Прыгунов с супругой на церемонии открытия X международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона Меридианы Тихого - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня, 23 апреля, легендарному советскому актеру Льву Прыгунову исполнилось 85 лет. Накануне юбилея всплыли его скандальные откровения, о которых мало кто знает. Как бунт против системы лишил его международной карьеры? Почему он обвиняет Табакова в интригах? Какую известную актрису называет "убийцей" и считает "сдвинутой на сексе"?

От Маугли до мэтра

Его путь к славе был необычным. Родившись в Алма-Ате в семье биолога и учительницы литературы, маленький Лев в десять лет лишился отца, который разбился в горах. Мальчик рос настоящим "Маугли" — метко стрелял, бродил по горам и мечтал стать биологом как отец.
"Каждый день я вставал в шесть утра и уходил в горы. Мы с ребятами могли за километр узнать любую птицу по звуку или траектории полета", — вспоминает актер.
Первые два курса он отучился на биологическом факультете, но встреча с компанией интеллектуалов-филологов перевернула его жизнь. Прыгунов "заболел" литературой, искусством и театром. И вскоре отправился покорять Ленинград.
© РИА Новости / В. Нисанов | Перейти в медиабанкАктер театра и кино Лев Прыгунов в 1976 году
Актер театра и кино Лев Прыгунов в 1976 году - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / В. Нисанов
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Актер театра и кино Лев Прыгунов в 1976 году

Дерзкий бунтарь

Какая актерская судьба ждала бы Льва Прыгунова, если бы не трудный характер? Роковым стал эпизод на съемках совместного советско-итальянского фильма "Они шли на Восток" в 1964 году. Возмущенный тем, что итальянцев кормили в отдельном вагончике-ресторане, а советских актеров — баландой из общего котла, 25-летний Прыгунов устроил настоящую истерику.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртисты Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме "Утренние поезда".
Артисты Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме Утренние поезда. - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
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Артисты Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме "Утренние поезда".
"Я швырнул на землю алюминиевую миску со щами, катался по земле и кричал все, что думаю. Потом зашел в итальянский вагончик и заявил, что теперь буду питаться только здесь", — признается актер.
Эта выходка дорого обошлась строптивому артисту. "Мосфильм" надолго поставил крест на его карьере. Хотя многие режиссеры считали иначе — Прыгунов продолжал активно сниматься на других киностудиях страны.

Голливуд не состоялся

После роли итальянского солдата Баццоки иностранные продюсеры заметили талантливого советского актера. Италия предложила ему сыграть Тристана, датчане звали на главную роль в "Красной мантии", а Голливуд — в "Петра Великого". Каждое предложение советские чиновники отклоняли без объяснений.
"Итальянцы предлагали за меня 150 тысяч долларов только ЦК... Отказали. На роли, предназначенные мне, снимались другие актеры. Видимо, в Госкино боялись, что я не вернусь в СССР", — с горечью отмечает Прыгунов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКрючков и Прыгунов в фильме "Ты иногда вспоминай"
Крючков и Прыгунов в фильме Ты иногда вспоминай - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
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Крючков и Прыгунов в фильме "Ты иногда вспоминай"
Особенно обидно, что на роль в "Красной мантии" вместо него утвердили Олега Видова — так аукнулся полтавский "бунт" против системы.

"Табаков сделал все, чтобы меня не было в театре"

О своих неудачах в театре Прыгунов говорит с нескрываемой обидой. Самая болезненная история связана с "Современником", куда его очень хотел взять Олег Ефремов.
"Олег Табаков сделал все возможное, чтобы меня там не было. Он ходил и подговаривал всех, чтобы на показе меня "опустили". Мне устроили просмотр даже не на сцене, а в коридоре", — рассказывает актер.
© Студия "Мосфильм"Олег Табаков в роли Володи в фильме "Моска слезам не верит", 1979 год
Олег Табаков в роли Володи в фильме Моска слезам не верит, 1979 год - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Студия "Мосфильм"
Олег Табаков в роли Володи в фильме "Моска слезам не верит", 1979 год
Самое удивительное, что годы спустя сам Табаков публично признался в этом. На встрече со студентами в Болгарии он цинично заявил: "Держитесь за свое место в театре зубами и когтями. Вот Лева не даст соврать — когда-то я сделал все возможное, чтобы его не было у нас в театре".

"Малявина была сдвинута на сексе"

Лев Прыгунов не стесняется откровенно говорить о коллегах. Особенно скандальными выглядят его высказывания о Валентине Малявиной, с которой он снимался в фильмах "Утренние поезда" и "Тоннель".
"Валя была на сексе сдвинута. Она познакомила меня с Кайдановским, когда у них был роман. А потом Саша рассказывал, что не было ни одного дня, чтобы Малявина не устроила ему нервотрепку. Обязательно должна была разбить об его голову тарелку или кинуть что-то, довести себя до истерики, до слез, и только тогда бросалась в объятия", — шокирует откровениями актер.
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Иваново детство"
Кадр из фильма Иваново детство - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Иваново детство"
Он убежден, что именно Малявина убила своего мужа — актера Стаса Жданько, хотя следствие признало это самоубийством. "Пришлось эксгумировать его труп, и эксгумация показала, что он убить себя не мог. А следователь подделал документы", — заявляет Прыгунов.

Жена погибла, сын в интернате

Личная жизнь Прыгунова полна драматизма. Его первая жена Элеонора трагически погибла в автокатастрофе под Ригой в 1977 году. Актер тяжело переживал утрату, много снимался и почти не бывал дома. Их сын Роман, будущий известный режиссер, воспитывался в школе-интернате.
"Из-за того, что я месяцами был на съемках фильмов и много работал в театре, сын воспитывался в интернате, где жили и учились дети других актеров", — признается Прыгунов.
Вторую жену Ольгу, которая была на 16 лет моложе, он встретил только в 1983 году. "Я обожаю Ольгу, мы вместе более 30 лет. А больше о семье и личной жизни не хочу говорить ничего", — отрезает актер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародный артист России Лев Прыгунов
Народный артист России Лев Прыгунов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народный артист России Лев Прыгунов

Скрытые таланты

Мало кто знает, что Лев Прыгунов — профессиональный художник и поэт. Живописью он увлекся еще в 1971 году, а его картины приобретают коллекционеры из США, Великобритании и Франции.
"Как художник я тоже профессионал. И конечно, живопись мне нравится намного больше, чем кино", — признается Прыгунов.
Еще одна его страсть — иностранные языки. Английский он выучил в 1964 году, чтобы читать запрещенную литературу. На съемках в Румынии за месяц освоил румынский, а работая с итальянцами, заговорил по-итальянски. Также актер знает немецкий и китайский.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАктер Лев Прыгунов на открытии театрального сезона в Культурном центре Эммануила Виторгана в Москве
Актер Лев Прыгунов на открытии театрального сезона в Культурном центре Эммануила Виторгана в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Актер Лев Прыгунов на открытии театрального сезона в Культурном центре Эммануила Виторгана в Москве

"К смерти отношусь прекрасно"

На пороге 85-летия Лев Прыгунов философски рассуждает о жизни и смерти. "Я отношусь и к жизни, и к смерти прекрасно. Единственная достоверная на сто процентов вещь, с которой человек неизбежно столкнется — это смерть. Все остальное — мираж".
Своему возрасту он радуется, ссылаясь на мудрость даосских монахов: "Они считали, что настоящая жизнь начинается только после 70 лет. Уже нет никаких иллюзий и накоплен большой опыт. Надо им пользоваться".
Вот такой он — Лев Прыгунов. Талантливый, противоречивый, не боящийся говорить правду в лицо. Его уважают за принципиальность или осуждают за цинизм. Но равнодушным не остается никто.
 
ШоубизГолливудАлма-АтаЛенинградОлег ВидовТабаковОлег Ефремов
 
 
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