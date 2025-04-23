https://ria.ru/20250423/prygunov-2012939715.html

Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова

Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова - РИА Новости, 23.04.2025

Бросил сына и обвинил коллегу в убийстве: признания Льва Прыгунова

Сегодня, 23 апреля, легендарному советскому актеру Льву Прыгунову исполнилось 85 лет. Накануне юбилея всплыли его скандальные откровения, о которых мало кто... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:34:00+03:00

2025-04-23T13:34:00+03:00

2025-04-23T13:34:00+03:00

шоубиз

голливуд

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ленинград

олег видов

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олег ефремов

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня, 23 апреля, легендарному советскому актеру Льву Прыгунову исполнилось 85 лет. Накануне юбилея всплыли его скандальные откровения, о которых мало кто знает. Как бунт против системы лишил его международной карьеры? Почему он обвиняет Табакова в интригах? Какую известную актрису называет "убийцей" и считает "сдвинутой на сексе"? От Маугли до мэтраЕго путь к славе был необычным. Родившись в Алма-Ате в семье биолога и учительницы литературы, маленький Лев в десять лет лишился отца, который разбился в горах. Мальчик рос настоящим "Маугли" — метко стрелял, бродил по горам и мечтал стать биологом как отец."Каждый день я вставал в шесть утра и уходил в горы. Мы с ребятами могли за километр узнать любую птицу по звуку или траектории полета", — вспоминает актер.Первые два курса он отучился на биологическом факультете, но встреча с компанией интеллектуалов-филологов перевернула его жизнь. Прыгунов "заболел" литературой, искусством и театром. И вскоре отправился покорять Ленинград.Дерзкий бунтарьКакая актерская судьба ждала бы Льва Прыгунова, если бы не трудный характер? Роковым стал эпизод на съемках совместного советско-итальянского фильма "Они шли на Восток" в 1964 году. Возмущенный тем, что итальянцев кормили в отдельном вагончике-ресторане, а советских актеров — баландой из общего котла, 25-летний Прыгунов устроил настоящую истерику."Я швырнул на землю алюминиевую миску со щами, катался по земле и кричал все, что думаю. Потом зашел в итальянский вагончик и заявил, что теперь буду питаться только здесь", — признается актер.Эта выходка дорого обошлась строптивому артисту. "Мосфильм" надолго поставил крест на его карьере. Хотя многие режиссеры считали иначе — Прыгунов продолжал активно сниматься на других киностудиях страны.Голливуд не состоялсяПосле роли итальянского солдата Баццоки иностранные продюсеры заметили талантливого советского актера. Италия предложила ему сыграть Тристана, датчане звали на главную роль в "Красной мантии", а Голливуд — в "Петра Великого". Каждое предложение советские чиновники отклоняли без объяснений."Итальянцы предлагали за меня 150 тысяч долларов только ЦК... Отказали. На роли, предназначенные мне, снимались другие актеры. Видимо, в Госкино боялись, что я не вернусь в СССР", — с горечью отмечает Прыгунов.Особенно обидно, что на роль в "Красной мантии" вместо него утвердили Олега Видова — так аукнулся полтавский "бунт" против системы."Табаков сделал все, чтобы меня не было в театре"О своих неудачах в театре Прыгунов говорит с нескрываемой обидой. Самая болезненная история связана с "Современником", куда его очень хотел взять Олег Ефремов."Олег Табаков сделал все возможное, чтобы меня там не было. Он ходил и подговаривал всех, чтобы на показе меня "опустили". Мне устроили просмотр даже не на сцене, а в коридоре", — рассказывает актер.Самое удивительное, что годы спустя сам Табаков публично признался в этом. На встрече со студентами в Болгарии он цинично заявил: "Держитесь за свое место в театре зубами и когтями. Вот Лева не даст соврать — когда-то я сделал все возможное, чтобы его не было у нас в театре"."Малявина была сдвинута на сексе"Лев Прыгунов не стесняется откровенно говорить о коллегах. Особенно скандальными выглядят его высказывания о Валентине Малявиной, с которой он снимался в фильмах "Утренние поезда" и "Тоннель"."Валя была на сексе сдвинута. Она познакомила меня с Кайдановским, когда у них был роман. А потом Саша рассказывал, что не было ни одного дня, чтобы Малявина не устроила ему нервотрепку. Обязательно должна была разбить об его голову тарелку или кинуть что-то, довести себя до истерики, до слез, и только тогда бросалась в объятия", — шокирует откровениями актер.Он убежден, что именно Малявина убила своего мужа — актера Стаса Жданько, хотя следствие признало это самоубийством. "Пришлось эксгумировать его труп, и эксгумация показала, что он убить себя не мог. А следователь подделал документы", — заявляет Прыгунов.Жена погибла, сын в интернатеЛичная жизнь Прыгунова полна драматизма. Его первая жена Элеонора трагически погибла в автокатастрофе под Ригой в 1977 году. Актер тяжело переживал утрату, много снимался и почти не бывал дома. Их сын Роман, будущий известный режиссер, воспитывался в школе-интернате."Из-за того, что я месяцами был на съемках фильмов и много работал в театре, сын воспитывался в интернате, где жили и учились дети других актеров", — признается Прыгунов.Вторую жену Ольгу, которая была на 16 лет моложе, он встретил только в 1983 году. "Я обожаю Ольгу, мы вместе более 30 лет. А больше о семье и личной жизни не хочу говорить ничего", — отрезает актер.Скрытые талантыМало кто знает, что Лев Прыгунов — профессиональный художник и поэт. Живописью он увлекся еще в 1971 году, а его картины приобретают коллекционеры из США, Великобритании и Франции."Как художник я тоже профессионал. И конечно, живопись мне нравится намного больше, чем кино", — признается Прыгунов.Еще одна его страсть — иностранные языки. Английский он выучил в 1964 году, чтобы читать запрещенную литературу. На съемках в Румынии за месяц освоил румынский, а работая с итальянцами, заговорил по-итальянски. Также актер знает немецкий и китайский."К смерти отношусь прекрасно"На пороге 85-летия Лев Прыгунов философски рассуждает о жизни и смерти. "Я отношусь и к жизни, и к смерти прекрасно. Единственная достоверная на сто процентов вещь, с которой человек неизбежно столкнется — это смерть. Все остальное — мираж".Своему возрасту он радуется, ссылаясь на мудрость даосских монахов: "Они считали, что настоящая жизнь начинается только после 70 лет. Уже нет никаких иллюзий и накоплен большой опыт. Надо им пользоваться".Вот такой он — Лев Прыгунов. Талантливый, противоречивый, не боящийся говорить правду в лицо. Его уважают за принципиальность или осуждают за цинизм. Но равнодушным не остается никто.

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голливуд, алма-ата, ленинград, олег видов, табаков, олег ефремов