https://ria.ru/20250423/promtekhnopark-2012886375.html
Вторая очередь промтехнопарка "Алабушево" построена на 50 процентов
Вторая очередь промтехнопарка "Алабушево" построена на 50 процентов - РИА Новости, 23.04.2025
Вторая очередь промтехнопарка "Алабушево" построена на 50 процентов
Вторая очередь технопарка строится на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва"; новые производственные корпуса и административное здание рассчитаны на на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:00:00+03:00
2025-04-23T10:00:00+03:00
2025-04-23T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вторая очередь технопарка строится на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва"; новые производственные корпуса и административное здание рассчитаны на на 2,5 тысячи рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Строительство промтехнопарка ведется в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда. После полного ввода в эксплуатацию технопарк "Алабушево" будет включать в себя пять производственных корпусов с административными зонами."В рамках второй очереди промышленного технопарка на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" появятся два производственных корпуса и семиэтажное административное здание. Общая площадь застройки превысит 50 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда найти работу вблизи от дома смогут свыше 1,2 тысячи жителей ЗелАО. Ввести в эксплуатацию вторую очередь промтехнопарка планируется в 2026 году, на текущий момент объект готов на 50%", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Как отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов, промышленные технопарки сегодня становятся катализаторами экономического роста в городе, формируя инновационную производственную среду и новые, комфортные рабочие места. "Именно поэтому в Capital Group мы активно развиваем направление промышленного строительства. При этом участие в программе МПТ позволяет нам не только внести свой вклад в создание современной инфраструктуры столицы, но оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов благодаря городским льготам", – пояснил он.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание объектам промышленной инфраструктуры. Так, с 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Это новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест во всех отраслях экономики.
https://ria.ru/20250422/moskva-2012695872.html
https://ria.ru/20250422/liksutov-2012670890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин
Вторая очередь промтехнопарка "Алабушево" построена на 50 процентов
В технопарке "Алабушево" создадут еще 2,5 тысячи рабочих мест
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вторая очередь технопарка строится на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва"; новые производственные корпуса и административное здание рассчитаны на на 2,5 тысячи рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Строительство промтехнопарка ведется в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда. После полного ввода в эксплуатацию технопарк "Алабушево" будет включать в себя пять производственных корпусов с административными зонами.
"В рамках второй очереди промышленного технопарка на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" появятся два производственных корпуса и семиэтажное административное здание. Общая площадь застройки превысит 50 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда найти работу вблизи от дома смогут свыше 1,2 тысячи жителей ЗелАО. Ввести в эксплуатацию вторую очередь промтехнопарка планируется в 2026 году, на текущий момент объект готов на 50%", – привели слова Гарбузова
в пресс-службе ДИПП.
Как отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов, промышленные технопарки сегодня становятся катализаторами экономического роста в городе, формируя инновационную производственную среду и новые, комфортные рабочие места. "Именно поэтому в Capital Group мы активно развиваем направление промышленного строительства. При этом участие в программе МПТ позволяет нам не только внести свой вклад в создание современной инфраструктуры столицы, но оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов благодаря городским льготам", – пояснил он.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в городе уделяется особое внимание объектам промышленной инфраструктуры. Так, с 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Это новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест во всех отраслях экономики.