https://ria.ru/20250423/proizvodstvo-2012927337.html

Haval будет производить коробки передач в Тульской области

Haval будет производить коробки передач в Тульской области - РИА Новости, 23.04.2025

Haval будет производить коробки передач в Тульской области

Бренд Haval намерен запустить производство коробок передач в Тульской области, договоренность была достигнута в Шанхае между губернатором Дмитрием Миляевым и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:03:00+03:00

2025-04-23T13:03:00+03:00

2025-04-23T13:03:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

авто

haval

производство

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бренд Haval намерен запустить производство коробок передач в Тульской области, договоренность была достигнута в Шанхае между губернатором Дмитрием Миляевым и председателем правления компании "Грейт Волл Мотор" Вэем Цзяньцзюнем, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду началась рабочая поездка тульской делегации во главе с губернатором в Китайскую Народную Республику. Делегаты посетили 21-ю Шанхайскую международную выставку автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025. Миляев осмотрел выставку, а также встретился с председателем правления компании. Главной темой стало сотрудничество этого китайского предприятия и Тульской области. "10 лет назад мы говорили, что основа экономики региона — это оборонная, металлургическая, химическая промышленность. Спустя 10 лет — это и автомобилестроение. Была пройдена большая дорога. Сейчас мы видим серьезное предприятие, которое развивается на территории Тульской области", - отметил глава региона. В ответ господин Вэй Цзяньцзюнь поблагодарил губернатора за поддержку, которую оказывает область. В закрытой части встречи стороны достигли договоренности о локализации в Тульской области предприятия по выпуску коробок передач. В пресс-службе напомнили, что 5 июня 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" была запущена первая очередь завода ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". В марте 2024 года состоялась торжественная церемония открытия завода двигателей. В производство в Тульской области, по состоянию на 1 января 2025 года, компания вложила 64 миллиарда 184 миллиона рублей, создано 4787 рабочих мест. Также в рамках Шанхайской выставки прошла встреча Миляева с генеральным консулом РФ в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, на которой шла речь о развитии сотрудничества Тульской области и Китайской Народной Республики. 23-25 апреля в рамках рабочей поездки тульской делегации в КНР состоится ряд деловых встреч с представителями руководства Республики; запланировано посещение выставок станков и машинного оборудования, пройдут переговоры с китайскими компаниями-производителями. Шанхайский автосалон проходит раз в два года уже на протяжении 40 лет. Основанный в 1985 году, он является старейшим автосалоном в Китае и одним из крупнейших в азиатском регионе.

https://ria.ru/20250324/rostekh-2007045966.html

https://ria.ru/20250320/milyaev-2006141531.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий миляев, авто, haval, производство