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Haval будет производить коробки передач в Тульской области - РИА Новости, 23.04.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
13:03 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/proizvodstvo-2012927337.html
Haval будет производить коробки передач в Тульской области
Haval будет производить коробки передач в Тульской области - РИА Новости, 23.04.2025
Haval будет производить коробки передач в Тульской области
Бренд Haval намерен запустить производство коробок передач в Тульской области, договоренность была достигнута в Шанхае между губернатором Дмитрием Миляевым и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:03:00+03:00
2025-04-23T13:03:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
авто
haval
производство
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бренд Haval намерен запустить производство коробок передач в Тульской области, договоренность была достигнута в Шанхае между губернатором Дмитрием Миляевым и председателем правления компании "Грейт Волл Мотор" Вэем Цзяньцзюнем, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду началась рабочая поездка тульской делегации во главе с губернатором в Китайскую Народную Республику. Делегаты посетили 21-ю Шанхайскую международную выставку автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025. Миляев осмотрел выставку, а также встретился с председателем правления компании. Главной темой стало сотрудничество этого китайского предприятия и Тульской области. "10 лет назад мы говорили, что основа экономики региона — это оборонная, металлургическая, химическая промышленность. Спустя 10 лет — это и автомобилестроение. Была пройдена большая дорога. Сейчас мы видим серьезное предприятие, которое развивается на территории Тульской области", - отметил глава региона. В ответ господин Вэй Цзяньцзюнь поблагодарил губернатора за поддержку, которую оказывает область. В закрытой части встречи стороны достигли договоренности о локализации в Тульской области предприятия по выпуску коробок передач. В пресс-службе напомнили, что 5 июня 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" была запущена первая очередь завода ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". В марте 2024 года состоялась торжественная церемония открытия завода двигателей. В производство в Тульской области, по состоянию на 1 января 2025 года, компания вложила 64 миллиарда 184 миллиона рублей, создано 4787 рабочих мест. Также в рамках Шанхайской выставки прошла встреча Миляева с генеральным консулом РФ в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, на которой шла речь о развитии сотрудничества Тульской области и Китайской Народной Республики. 23-25 апреля в рамках рабочей поездки тульской делегации в КНР состоится ряд деловых встреч с представителями руководства Республики; запланировано посещение выставок станков и машинного оборудования, пройдут переговоры с китайскими компаниями-производителями. Шанхайский автосалон проходит раз в два года уже на протяжении 40 лет. Основанный в 1985 году, он является старейшим автосалоном в Китае и одним из крупнейших в азиатском регионе.
https://ria.ru/20250324/rostekh-2007045966.html
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дмитрий миляев, авто, haval, производство
Тульская область, Дмитрий Миляев, Авто, Haval, Производство
Haval будет производить коробки передач в Тульской области

Китайский бренд Haval будет производить коробки передач в Тульской области

© Фото : Правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Правительство Тульской области
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бренд Haval намерен запустить производство коробок передач в Тульской области, договоренность была достигнута в Шанхае между губернатором Дмитрием Миляевым и председателем правления компании "Грейт Волл Мотор" Вэем Цзяньцзюнем, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду началась рабочая поездка тульской делегации во главе с губернатором в Китайскую Народную Республику. Делегаты посетили 21-ю Шанхайскую международную выставку автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025.
© Фото : Правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель правления компании "Грейт Волл Мотор" Вэй Цзяньцзюнь
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель правления компании Грейт Волл Мотор Вэй Цзяньцзюнь - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель правления компании "Грейт Волл Мотор" Вэй Цзяньцзюнь
Миляев осмотрел выставку, а также встретился с председателем правления компании. Главной темой стало сотрудничество этого китайского предприятия и Тульской области.
"10 лет назад мы говорили, что основа экономики региона — это оборонная, металлургическая, химическая промышленность. Спустя 10 лет — это и автомобилестроение. Была пройдена большая дорога. Сейчас мы видим серьезное предприятие, которое развивается на территории Тульской области", - отметил глава региона.
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В ответ господин Вэй Цзяньцзюнь поблагодарил губернатора за поддержку, которую оказывает область. В закрытой части встречи стороны достигли договоренности о локализации в Тульской области предприятия по выпуску коробок передач.
В пресс-службе напомнили, что 5 июня 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" была запущена первая очередь завода ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". В марте 2024 года состоялась торжественная церемония открытия завода двигателей. В производство в Тульской области, по состоянию на 1 января 2025 года, компания вложила 64 миллиарда 184 миллиона рублей, создано 4787 рабочих мест.
Также в рамках Шанхайской выставки прошла встреча Миляева с генеральным консулом РФ в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, на которой шла речь о развитии сотрудничества Тульской области и Китайской Народной Республики.
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23-25 апреля в рамках рабочей поездки тульской делегации в КНР состоится ряд деловых встреч с представителями руководства Республики; запланировано посещение выставок станков и машинного оборудования, пройдут переговоры с китайскими компаниями-производителями.
Шанхайский автосалон проходит раз в два года уже на протяжении 40 лет. Основанный в 1985 году, он является старейшим автосалоном в Китае и одним из крупнейших в азиатском регионе.
 
Тульская областьДмитрий МиляевАвтоHavalПроизводство
 
 
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