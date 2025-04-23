https://ria.ru/20250423/prodvizhenie-2012921286.html

Регионы РФ планируют совместные проекты по продвижению товаров за рубежом

Регионы РФ планируют совместные проекты по продвижению товаров за рубежом - РИА Новости, 23.04.2025

Регионы РФ планируют совместные проекты по продвижению товаров за рубежом

Центры поддержки экспорта в 2025 году планируют провести серию совместных мероприятий, которые помогут региональным малым и средним предприятиям найти новых... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:07:00+03:00

2025-04-23T12:07:00+03:00

2025-04-23T12:07:00+03:00

россия

экономика

москва

санкт-петербург

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189605_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_31afdfbd853852ceb13673b3ccd3bcd0.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Центры поддержки экспорта в 2025 году планируют провести серию совместных мероприятий, которые помогут региональным малым и средним предприятиям найти новых партнеров и укрепить свои позиции на внешних рынках, десять таких проектов межрегиональной кооперации представили руководители ЦПЭ в Москве на Всероссийской конференции поддержки экспорта, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.В качестве якорных регионов, реализующих проекты межрегиональной кооперации, выступили Санкт-Петербург, Краснодарский и Хабаровский края, Московская, Нижегородская, Воронежская, Ленинградская, Ростовская и Новосибирская области."Так, в частности, ЦПЭ планируют организовать совместное участие представителей своих регионов в международных выставках InterFood Astana 2025, Aquatherm Tashkent 2025 и SIAL Shanghai 2025. Планируются также реверсная бизнес-миссия из Вьетнама, Мьянмы, Индонезии, Монголии, Саудовской Аравии, b2b-переговоры на Российско-китайском форуме "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова" и международная бизнес-миссия в Иран", - говорится в сообщении."В прошлом году центры поддержки экспорта уже показали хороший пример кооперации как на территории России, так и за рубежом: проводили совместные бизнес-миссии, в том числе реверсные, участвовали в выставках, например, в крупнейших в Китае Canton Fair и SIAL. Благодаря объединению усилий ЦПЭ повышают эффективность поддержки экспортеров и помогают большему числу компаний находить зарубежных партнеров", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Напомним, во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта принимают участие руководители центров поддержки экспорта из более 60 регионов страны, представители федеральных институтов развития и креативных индустрий. Конференция проходит 22 и 23 апреля в Москве на площадке Агентства креативных индустрий.Отметим, центры поддержки экспорта осуществляют поддержку региональных компаний малого и среднего бизнеса на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.

https://ria.ru/20250422/eksport-2012812060.html

https://ria.ru/20250422/potentsial-2012709665.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, москва, санкт-петербург, российский экспортный центр (рэц), экспорт