https://ria.ru/20250423/prilozheniya-2012862241.html

Эксперт назвала приложения, которые могут незаметно списать деньги со счета

Эксперт назвала приложения, которые могут незаметно списать деньги со счета - РИА Новости, 23.04.2025

Эксперт назвала приложения, которые могут незаметно списать деньги со счета

Иногда скачанные на смартфон приложения могут незаметно списывать деньги со счетов хозяина. Это могут быть как вирусы, крадущие данные с карт, так и якобы... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:18:00+03:00

2025-04-23T03:18:00+03:00

2025-04-23T05:09:00+03:00

технологии

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Иногда скачанные на смартфон приложения могут незаметно списывать деньги со счетов хозяина. Это могут быть как вирусы, крадущие данные с карт, так и якобы бесплатные программы, рассказала агентству “Прайм” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.По ее словам, подобные приложения условно можно разделить на три группы в зависимости от того, как они действуют.“Прежде всего, это вредоносные приложения (вирусы, трояны) и приложения с агрессивной рекламой, которые маскируются под полезные программы (чистильщики, ускорители, игры) и могут подписывать вас на платные услуги или красть данные банковских карт, например, FakeBank, Joker, HiddenAds”, — рассказала Холод.Другие приложения, продолжила специалист, копируют интерфейс известных банков. Если невнимательный пользователь вводит туда логины и пароли от интернет-банкинга, то деньги тоже могут быть списаны, пояснила она.И, наконец, есть приложения с подписками — редакторы фото, фитнес-тренеры, счетчики шагов и т.п. Они позиционируют себя, как бесплатные, но на самом деле начинают списывать деньги после завершения пробного периода в надежде, что пользователь это не отследит, заключила Холод.

https://ria.ru/20250311/oplata-2004206934.html

https://ria.ru/20250223/aferisty-2001060379.html

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технологии, рэу имени г. в. плеханова