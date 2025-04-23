Эксперт назвала приложения, которые могут незаметно списать деньги со счета
Аналитик Марина Холод: скачанные на смартфон приложения могут списывать деньги
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Иногда скачанные на смартфон приложения могут незаметно списывать деньги со счетов хозяина. Это могут быть как вирусы, крадущие данные с карт, так и якобы бесплатные программы, рассказала агентству “Прайм” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.
По ее словам, подобные приложения условно можно разделить на три группы в зависимости от того, как они действуют.
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“Прежде всего, это вредоносные приложения (вирусы, трояны) и приложения с агрессивной рекламой, которые маскируются под полезные программы (чистильщики, ускорители, игры) и могут подписывать вас на платные услуги или красть данные банковских карт, например, FakeBank, Joker, HiddenAds”, — рассказала Холод.
Другие приложения, продолжила специалист, копируют интерфейс известных банков. Если невнимательный пользователь вводит туда логины и пароли от интернет-банкинга, то деньги тоже могут быть списаны, пояснила она.
И, наконец, есть приложения с подписками — редакторы фото, фитнес-тренеры, счетчики шагов и т.п. Они позиционируют себя, как бесплатные, но на самом деле начинают списывать деньги после завершения пробного периода в надежде, что пользователь это не отследит, заключила Холод.
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