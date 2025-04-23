https://ria.ru/20250423/pribyl-2012968164.html

Чистая прибыль ГК "Промомед" по МСФО в 2024 году выросла на 22%

Чистая прибыль ГК "Промомед" по МСФО в 2024 году выросла на 22% - РИА Новости, 23.04.2025

Чистая прибыль ГК "Промомед" по МСФО в 2024 году выросла на 22%

Чистая прибыль группы компаний "Промомед" выросла за прошлый год на 22%, до 4,025 миллиарда рублей, а выручка - на 35%, до 21,4 миллиарда, говорится в отчете по РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:26:00+03:00

2025-04-23T15:26:00+03:00

2025-04-23T15:26:00+03:00

промомед

россия

лекарства

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Чистая прибыль группы компаний "Промомед" выросла за прошлый год на 22%, до 4,025 миллиарда рублей, а выручка - на 35%, до 21,4 миллиарда, говорится в отчете по МСФО."Выручка компании в 2024 году выросла на 35%, до 21,4 миллиарда рублей, по сравнению с 15,8 миллиарда рублей в 2023 году. Темпы роста выручки существенно опередили темпы роста фармацевтического рынка, который составил около 18%... Чистая прибыль, скорректированная на разовые расходы, за отчетный период составила 4 025 миллиона рублей, что на 22% выше результата в 2023 году", - сказано в отчете.Валовая прибыль выросла на 42%, до 14,2 миллиарда рублей, по сравнению с 10 миллиардов в 2023 году, - в компании такую динамику связали с "ростом доли высокомаржинальных инновационных продуктов и оптимизацией производственных издержек". Показатель EBITDA вырос на 31%, до 8,2 миллиарда рублей; рентабельность по этому показателю составила 38%. Капитальные затраты снизились за год на 9%, до 2,7 миллиарда рублей.Компания подтвердила прогнозы, согласно которым рост выручки по итогам текущего года составит 75%."Основной рост финансовых показателей достигнут благодаря успешным продажам в ключевых направлениях и выходу инновационных препаратов в перспективные рынки. Компания в четвертом квартале 2024 года с опережением графика представила российским пациентам инновационный препарат "Велгия", продажи которого достигли более 1 миллиарда рублей", - также сказано в отчете.По словам генерального директора ПАО "Промомед" Александра Ефремова, 2024 год ознаменовал собой закономерный этап развития компании: "Мы вывели в рынок ряд препаратов нового поколения, смогли это сделать ярко и раньше, чем изначально планировали"."Мы значительно нарастили экспорт, а также превзошли те финансовые обещания, которые давали в рамках нашего IPO на Московской бирже. Такие достижения стали возможными благодаря строгой приверженности нашей стратегии, в основе которой лежат разработка инновационных препаратов, реализация лучших практик продвижения и повышение операционной эффективности. Существенный рост выручки и рентабельности наравне со снижением долговой нагрузки подтверждают устойчивость нашей бизнес-модели. Достигнутые успехи позволяют нам подтвердить амбициозные цели по выводу инновационных препаратов на рынок и финансовые прогнозы на 2025 год", - приводятся в сообщении компании слова Ефремова.Как отмечается в сообщении компании, в 2024 году "Промомед" получил 38 регистрационных удостоверений (РУ), включая 18 РУ на препараты для лечения онкологических заболеваний, 4 РУ – на лечение эндокринологических заболеваний, а также 20 новых патентов и 164 товарных знаков. В финальную стадию регистрации перешли еще 8 инновационных препаратов ключевого портфеля, в том числе решения для терапии онкологических заболеваний, сахарного диабета, болевого синдрома, вирусных и орфанных заболеваний."Для "Промомед" исследовательская деятельность — это стратегический драйвер всей бизнес-модели. Именно через R&D мы не только масштабируем рост, но и формируем задел на годы вперед. Мы продолжаем системно инвестировать в создание новейших препаратов и технологий. Речь идет об интеграции медицинской науки, искусственного интеллекта и высокотехнологичного производства в единую управляемую экосистему. Такой подход позволяет нам формировать тренды и создавать продукты, способные изменить стандарты лечения в России и за ее пределами", - прокомментировала директор по новым продуктам Кира Заславская."Промомед" - фармацевтическая компания, которая специализируется на лекарственных препаратах, применяемых в таких областях медицины, как борьба с инфекциями (противовирусные и антибиотики), эндокринология, неврология, онкология, общая терапия. В продуктовом портфеле компании насчитывается более 250 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.

https://ria.ru/20250422/lekarstva-2012619386.html

https://ria.ru/20250223/fat-2000828511.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

промомед, россия, лекарства