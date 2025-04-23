https://ria.ru/20250423/pozhar-2013049751.html

В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар

В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар - РИА Новости, 23.04.2025

В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области тушат на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:41:00+03:00

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2025-04-23T20:43:00+03:00

происшествия

азовский район

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области тушат на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Азовский район… Площадь 450 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте пожара работают от МЧС пять единиц техники и 18 человек личного состава. По данным ведомства, пожар начался в 18.54 мск, горят сухая трава и камыш. Информации об угрозе жилым строениям не поступало.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973159415.html

азовский район

ростовская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, азовский район, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)