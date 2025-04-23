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В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар - РИА Новости, 23.04.2025
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20:41 23.04.2025 (обновлено: 20:43 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/pozhar-2013049751.html
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар - РИА Новости, 23.04.2025
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области тушат на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:41:00+03:00
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происшествия
азовский район
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области тушат на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Азовский район… Площадь 450 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте пожара работают от МЧС пять единиц техники и 18 человек личного состава. По данным ведомства, пожар начался в 18.54 мск, горят сухая трава и камыш. Информации об угрозе жилым строениям не поступало.
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973159415.html
азовский район
ростовская область
россия
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар

В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар на 450 квадратах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области тушат на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«
"Азовский район… Площадь 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте пожара работают от МЧС пять единиц техники и 18 человек личного состава.
По данным ведомства, пожар начался в 18.54 мск, горят сухая трава и камыш.
Информации об угрозе жилым строениям не поступало.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Ростовской области тушат ландшафтный пожар на площади 800 квадратов
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ПроисшествияАзовский районРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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