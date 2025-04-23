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В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар - РИА Новости, 23.04.2025
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области тушат на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:41:00+03:00
2025-04-23T20:41:00+03:00
2025-04-23T20:43:00+03:00
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области тушат на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Азовский район… Площадь 450 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте пожара работают от МЧС пять единиц техники и 18 человек личного состава. По данным ведомства, пожар начался в 18.54 мск, горят сухая трава и камыш. Информации об угрозе жилым строениям не поступало.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области тушат ландшафтный пожар на 450 квадратах