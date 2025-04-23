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Из-за лесного пожара в штате Нью-Джерси эвакуировали три тысячи человек - РИА Новости, 23.04.2025
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04:40 23.04.2025 (обновлено: 04:55 23.04.2025)
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Из-за лесного пожара в штате Нью-Джерси эвакуировали три тысячи человек
Из-за лесного пожара в штате Нью-Джерси эвакуировали три тысячи человек - РИА Новости, 23.04.2025
Из-за лесного пожара в штате Нью-Джерси эвакуировали три тысячи человек
Три тысячи жителей округа Оушен в американском штате Нью-Джерси были эвакуированы из-за лесного пожара, сообщает служба лесных пожаров штата. РИА Новости, 23.04.2025
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Три тысячи жителей округа Оушен в американском штате Нью-Джерси были эвакуированы из-за лесного пожара, сообщает служба лесных пожаров штата. Согласно публикации ведомства в Facebook* (запрещена в России как экстремистская), лесной пожар, охвативший площадь около 1,3 тысячи гектаров, может разрушить более чем 1,3 тысячи построек. Пока удалось потушить только около 5% территории. Причина пожара на данный момент не установлена.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, нью-джерси, россия, facebook
В мире, Нью-Джерси, Россия, Facebook
Из-за лесного пожара в штате Нью-Джерси эвакуировали три тысячи человек

Пожарные эвакуировали три тысячи человек в штате Нью-Джерси из-за лесного пожара

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Три тысячи жителей округа Оушен в американском штате Нью-Джерси были эвакуированы из-за лесного пожара, сообщает служба лесных пожаров штата.
Согласно публикации ведомства в Facebook* (запрещена в России как экстремистская), лесной пожар, охвативший площадь около 1,3 тысячи гектаров, может разрушить более чем 1,3 тысячи построек. Пока удалось потушить только около 5% территории. Причина пожара на данный момент не установлена.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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