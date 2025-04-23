США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке
Белый дом: США не будут снижать пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГосударственные флаги США и Китая
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Государственные флаги США и Китая . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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"Позвольте мне внести ясность: одностороннего снижения пошлин в отношении Китая не будет", – сказала она в эфире Fox News.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.