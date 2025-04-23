https://ria.ru/20250423/poshliny-2013055571.html

США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке

США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке - РИА Новости, 23.04.2025

США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке

США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:45:00+03:00

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2025-04-23T22:02:00+03:00

сша

китай

введение трампом пошлин на импорт

в мире

пошлины

экономика

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Позвольте мне внести ясность: одностороннего снижения пошлин в отношении Китая не будет", – сказала она в эфире Fox News.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250423/poshliny-2013054467.html

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире, пошлины, экономика, дональд трамп