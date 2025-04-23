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США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке - РИА Новости, 23.04.2025
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21:45 23.04.2025 (обновлено: 22:02 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/poshliny-2013055571.html
США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке
США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке - РИА Новости, 23.04.2025
США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке
США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:45:00+03:00
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сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
в мире
пошлины
экономика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Позвольте мне внести ясность: одностороннего снижения пошлин в отношении Китая не будет", – сказала она в эфире Fox News.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире, пошлины, экономика, дональд трамп
США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Пошлины, Экономика, Дональд Трамп
США заявили, что не снизят пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке

Белый дом: США не будут снижать пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГосударственные флаги США и Китая
Государственные флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Государственные флаги США и Китая . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Позвольте мне внести ясность: одностороннего снижения пошлин в отношении Китая не будет", – сказала она в эфире Fox News.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Белый дом призвал Китай заключить с США соглашение по пошлинам
Вчера, 21:33
 
СШАКитайВведение Трампом пошлин на импортВ миреПошлиныЭкономикаДональд Трамп
 
 
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