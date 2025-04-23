https://ria.ru/20250423/popravki-2012952973.html

Белорусские депутаты одобрили поправки о продлении договора о нефти с РФ

Белорусские депутаты одобрили поправки о продлении договора о нефти с РФ - РИА Новости, 23.04.2025

Белорусские депутаты одобрили поправки о продлении договора о нефти с РФ

Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации протокола о внесении поправок с белорусско-российское межправительственное соглашение о РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:03:00+03:00

2025-04-23T14:03:00+03:00

2025-04-23T14:03:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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россия

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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации протокола о внесении поправок с белорусско-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов, продлевающих срок его действия, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект о ратификации поправок в межправсоглашение между Белоруссией и Россией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года был внесен в нижнюю палату парламента Белоруссии Советом министров страны 15 апреля 2025 года. Протокол о внесении поправок был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Как пояснили в профильной комиссии нижней палаты парламента, протоколом предусматриваются продление срока действия соглашения до 31 декабря 2026 года и при этом его автоматическое продление после 31 декабря 2026 года на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие документа. Поправки также предполагают отмену конкретного срока действия нормы о ежегодном включении в индикативные балансы нефти сырой, предназначенной для Белоруссии в объеме 24 миллиона тонн, поставляемой трубопроводным и иными видами транспорта. Ранее эта норма действовала до конца 2024 года. А теперь эта норма будет действовать на весь период действия соглашения. Протокол временно применяется до вступления в силу. Реализация протокола позволит в целях повышения энергетической безопасности Белоруссии продолжить торгово-экономическое сотрудничество республики с Российской Федерацией в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, подчеркивается в заключении депутатов по законопроекту.

https://ria.ru/20250422/sotrudnichestvo-2012754539.html

https://ria.ru/20250416/sovfed-2011587587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, нефть