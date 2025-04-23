https://ria.ru/20250423/pomore-2013027011.html

В Поморье предлагают изменить порядок переселения из аварийного жилья

В Поморье предлагают изменить порядок переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 23.04.2025

В Поморье предлагают изменить порядок переселения из аварийного жилья

Парламентарии Архангельской области подготовили обращение к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину по поводу необходимости снижения уровня... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:28:00+03:00

2025-04-23T18:28:00+03:00

2025-04-23T18:28:00+03:00

жилье

архангельская область

россия

марат хуснуллин

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр - РИА Новости. Парламентарии Архангельской области подготовили обращение к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину по поводу необходимости снижения уровня софинансирования из регионального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья с 42,2% до 10%, сообщила пресс-служба заксобрания региона. Сообщается, что в период с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Поморье было расселено 453 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это позволило улучшить жилищные условия почти 25 тысяч человек. "Однако в аварийном состоянии остается еще более 6 тысяч многоквартирных домов, в которых проживает около 75 тысяч человек, а общая площадь составляет 1 437 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. В 2025 году начинается новый этап реализации федерального проекта по расселению аварийного жилья, "Но, если за период 2019 – 2024 годов из средств бюджета Архангельской области выделялось в качестве софинансирования всего два процента (400 миллионов рублей), то по новым правилам доля региона увеличена до 42,2 процента. В связи с этим, за шесть лет необходимо будет предусмотреть в нашем бюджете около 16 миллиардов рублей. Учитывая уровень дефицита областной казны, найти такую сумму будет невозможно", - приводятся в сообщении слова председателя комитета областного собрания по строительству, ТЭК и ЖКХ Виктора Зари. В связи с этим, депутаты предлагают снизить уровень софинансирования до 10% без изменения целевых показателей проекта. "На сегодняшний день переселение северян является одним из самых социально значимых вопросов, которому губернатор региона Александр Цыбульский уделяет пристальное внимание. Данная проблема неоднократно становилась темой его разговора с правительством РФ, а также с президентом Владимиром Путиным. Мы поддерживаем его инициативу, поскольку от снижения уровня софинансирования по переселению напрямую зависит реализация федерального проекта в нашем регионе", – отметила председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева. Кроме того, по словам председателя, для обеспечения жилищных прав граждан принято решение о комплексном развитии 31 территории жилой застройки, в рамках которого планируется расселить 114 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 50 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Поэтому данное обращение является очень важным для жителей Архангельской области, пояснили в заксобрании.

https://ria.ru/20250423/matkapital-2013020901.html

https://ria.ru/20250423/tsybulskiy-2013001455.html

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жилье, архангельская область, россия, марат хуснуллин, александр цыбульский