https://ria.ru/20250423/podozrevaemyy-2013038792.html

В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных

В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных - РИА Новости, 23.04.2025

В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных

Мужчина, в квартире которого обнаружили более десяти мертвых животных, оказался сыном преподавателей Нижегородского госуниверситета (ННГУ), сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:27:00+03:00

2025-04-23T19:27:00+03:00

2025-04-23T22:28:00+03:00

происшествия

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нижегородский государственный университет

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Мужчина, в квартире которого обнаружили более десяти мертвых животных, оказался сыном преподавателей Нижегородского госуниверситета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. Ранее региональное управление МВД заявило о том, что жители дома на улице Надежды Сусловой пожаловались на трупный запах из соседней квартиры и агрессивное поведение ее 48-летнего хозяина. Там обнаружили более десяти трупов животных, а также фрагменты тел зверей, упакованные в пакеты и пластиковые контейнеры. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В местных СМИ со ссылкой на соседей и зооловолонтеров говорилось, что агрессивный мужчина – сын профессора ННГУ. В пресс-службе вуза подтвердили эту информацию. "Родители мужчины являются сотрудниками ННГУ имени Лобачевского, но сам он в университете не работает", — пояснили там. Между тем на сайте вуза написано, что отец мужчины — заведующим кафедрой юридического факультета, а мать – профессор, доктор юридических наук. Комментировать произошедшее в учебном заведении отказались."Университет не может давать правовую оценку ситуации. За разъяснениями просим обратиться в правоохранительные органы", — сказали в пресс-службе ННГУ.Как сообщил источник в правоохранительных органах, ранее мужчина регулярно мучал животных и состоял на учете у психиатра. В полиции уточнили, что сейчас его передали медикам.

https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html

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происшествия, россия, нижегородский государственный университет, нижегородская область