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В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных - РИА Новости, 23.04.2025
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19:27 23.04.2025 (обновлено: 22:28 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/podozrevaemyy-2013038792.html
В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных
В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных - РИА Новости, 23.04.2025
В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных
Мужчина, в квартире которого обнаружили более десяти мертвых животных, оказался сыном преподавателей Нижегородского госуниверситета (ННГУ), сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:27:00+03:00
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происшествия
россия
нижегородский государственный университет
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Мужчина, в квартире которого обнаружили более десяти мертвых животных, оказался сыном преподавателей Нижегородского госуниверситета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. Ранее региональное управление МВД заявило о том, что жители дома на улице Надежды Сусловой пожаловались на трупный запах из соседней квартиры и агрессивное поведение ее 48-летнего хозяина. Там обнаружили более десяти трупов животных, а также фрагменты тел зверей, упакованные в пакеты и пластиковые контейнеры. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В местных СМИ со ссылкой на соседей и зооловолонтеров говорилось, что агрессивный мужчина – сын профессора ННГУ. В пресс-службе вуза подтвердили эту информацию. "Родители мужчины являются сотрудниками ННГУ имени Лобачевского, но сам он в университете не работает", — пояснили там. Между тем на сайте вуза написано, что отец мужчины — заведующим кафедрой юридического факультета, а мать – профессор, доктор юридических наук. Комментировать произошедшее в учебном заведении отказались.&quot;Университет не может давать правовую оценку ситуации. За разъяснениями просим обратиться в правоохранительные органы&quot;, — сказали в пресс-службе ННГУ.Как сообщил источник в правоохранительных органах, ранее мужчина регулярно мучал животных и состоял на учете у психиатра. В полиции уточнили, что сейчас его передали медикам.
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происшествия, россия, нижегородский государственный университет, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородский государственный университет, Нижегородская область
В Нижегородском госуниверситете назвали подозреваемого в убийстве животных

Подозреваемый в убийстве животных мужчина оказался сыном преподавателей ННГУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Мужчина, в квартире которого обнаружили более десяти мертвых животных, оказался сыном преподавателей Нижегородского госуниверситета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
Ранее региональное управление МВД заявило о том, что жители дома на улице Надежды Сусловой пожаловались на трупный запах из соседней квартиры и агрессивное поведение ее 48-летнего хозяина. Там обнаружили более десяти трупов животных, а также фрагменты тел зверей, упакованные в пакеты и пластиковые контейнеры. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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В местных СМИ со ссылкой на соседей и зооловолонтеров говорилось, что агрессивный мужчина – сын профессора ННГУ.
В пресс-службе вуза подтвердили эту информацию.
"Родители мужчины являются сотрудниками ННГУ имени Лобачевского, но сам он в университете не работает", — пояснили там.
Между тем на сайте вуза написано, что отец мужчины — заведующим кафедрой юридического факультета, а мать – профессор, доктор юридических наук. Комментировать произошедшее в учебном заведении отказались.
«

"Университет не может давать правовую оценку ситуации. За разъяснениями просим обратиться в правоохранительные органы", — сказали в пресс-службе ННГУ.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, ранее мужчина регулярно мучал животных и состоял на учете у психиатра. В полиции уточнили, что сейчас его передали медикам.
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