https://ria.ru/20250423/podmoskovya-2013029730.html

Подмосковье начнут обрабатывать от борщевика Сосновского с начала мая

Подмосковье начнут обрабатывать от борщевика Сосновского с начала мая - РИА Новости, 23.04.2025

Подмосковье начнут обрабатывать от борщевика Сосновского с начала мая

Первый этап обработки территорий Подмосковья от борщевика Сосновского начнется с начала мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:36:00+03:00

2025-04-23T18:36:00+03:00

2025-04-23T18:36:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Первый этап обработки территорий Подмосковья от борщевика Сосновского начнется с начала мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что борщевик Сосновского – опасен для здоровья человека при контакте с кожей или слизистой оболочкой, так как под воздействием солнечного света вызывает ожоги. Кроме этого, в местах произрастания сорняк подавляет рост других растений. Так, в рамках мероприятий по борьбе с сорняком в этом году будет обработано более 23,6 тысячи гектара. Работы будут проводить в два этапа в местах, где произрастает растение – с мая по середину июня, а затем повторно с конца июня по сентябрь, ввиду способности борщевика к адаптации. В план обработки включены участки муниципальной собственности. Если борщевик Сосновского произрастает на частной территории – ответственность за удаление сорняка лежит на владельце участка.

https://ria.ru/20250422/tropy-2012803966.html

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московская область (подмосковье)