https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы" - РИА Новости, 23.04.2025
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"
В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:07:00+03:00
2025-04-23T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Цель конкурса – создание атмосферы и увековечивания подвига народа и всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничное тематическое оформление общественных пространств проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Конкурсом предусмотрено оформление витрин и входных групп социальных объектов, объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших реализованных решений. Положение о мероприятии, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте события. Подача заявок — бесплатная. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в региональном этапе конкурса в одной номинации. Региональный этап конкурса проводится с 22 апреля по 15 мая. Поведение итогов – не позднее 28 мая. Информация о победителях размещается на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области. Подведение итогов федерального этапа конкурса и объявление победителей запланировано на 12 июня 2025 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"
В Московской области начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Цель конкурса – создание атмосферы и увековечивания подвига народа и всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничное тематическое оформление общественных пространств проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Конкурсом предусмотрено оформление витрин и входных групп социальных объектов, объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших реализованных решений. Положение о мероприятии, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте события.
Подача заявок — бесплатная. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в региональном этапе конкурса в одной номинации.
Региональный этап конкурса проводится с 22 апреля по 15 мая. Поведение итогов – не позднее 28 мая. Информация о победителях размещается на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области
.
Подведение итогов федерального этапа конкурса и объявление победителей запланировано на 12 июня 2025 года.