https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html

В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"

В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы" - РИА Новости, 23.04.2025

В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"

В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:07:00+03:00

2025-04-23T15:07:00+03:00

2025-04-23T15:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Цель конкурса – создание атмосферы и увековечивания подвига народа и всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничное тематическое оформление общественных пространств проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Конкурсом предусмотрено оформление витрин и входных групп социальных объектов, объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших реализованных решений. Положение о мероприятии, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте события. Подача заявок — бесплатная. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в региональном этапе конкурса в одной номинации. Региональный этап конкурса проводится с 22 апреля по 15 мая. Поведение итогов – не позднее 28 мая. Информация о победителях размещается на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области. Подведение итогов федерального этапа конкурса и объявление победителей запланировано на 12 июня 2025 года.

https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)