Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы" - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:07 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы" - РИА Новости, 23.04.2025
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"
В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:07:00+03:00
2025-04-23T15:07:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012969390_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_eeec3da497cb7280f46ed744eecd8c20.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Цель конкурса – создание атмосферы и увековечивания подвига народа и всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничное тематическое оформление общественных пространств проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Конкурсом предусмотрено оформление витрин и входных групп социальных объектов, объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших реализованных решений. Положение о мероприятии, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте события. Подача заявок — бесплатная. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в региональном этапе конкурса в одной номинации. Региональный этап конкурса проводится с 22 апреля по 15 мая. Поведение итогов – не позднее 28 мая. Информация о победителях размещается на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области. Подведение итогов федерального этапа конкурса и объявление победителей запланировано на 12 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012969390_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_64c2294332574ed1547d8036b31719ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"

В Московской области начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВ Подмосковье начали принимать заявки на конкурс "Весна Победы"
В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс Весна Победы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Московской области с 22 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс "Весна Победы" на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Цель конкурса – создание атмосферы и увековечивания подвига народа и всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничное тематическое оформление общественных пространств проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Книги - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи"
22 апреля, 18:28
Конкурсом предусмотрено оформление витрин и входных групп социальных объектов, объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших реализованных решений. Положение о мероприятии, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте события.
Подача заявок — бесплатная. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в региональном этапе конкурса в одной номинации.
Региональный этап конкурса проводится с 22 апреля по 15 мая. Поведение итогов – не позднее 28 мая. Информация о победителях размещается на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
Подведение итогов федерального этапа конкурса и объявление победителей запланировано на 12 июня 2025 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала