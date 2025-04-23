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Посол России не знает, кто от Эфиопии приедет в Москву к 80-летию Победы
Посол России не знает, кто от Эфиопии приедет в Москву к 80-летию Победы - РИА Новости, 23.04.2025
Посол России не знает, кто от Эфиопии приедет в Москву к 80-летию Победы
Пока нет данных о том, кто конкретно приедет в Москву от эфиопской стороны на торжественные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:12:00+03:00
2025-04-23T19:12:00+03:00
2025-04-23T19:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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АДДИС-АБЕБА, 23 апр - РИА Новости. Пока нет данных о том, кто конкретно приедет в Москву от эфиопской стороны на торжественные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что руководство Эфиопии выразило желание участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В мае в столицу может приехать либо президент страны, либо премьер-министр. "Пока нет (данных - ред.)", - сказал Терехин, отвечая на вопрос РИА Новости, появилась ли информация от эфиопской стороны, кто конкретно прибудет в Москву.
https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html
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москва, валентина матвиенко, россия, эфиопия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Валентина Матвиенко, Россия, Эфиопия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России не знает, кто от Эфиопии приедет в Москву к 80-летию Победы
Посол Терехин: нет данных, кто от Эфиопии приедет в Москву к 80-летию Победы