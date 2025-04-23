https://ria.ru/20250423/peskov-2013045857.html
Песков рассказал, без чего невозможно решить украинский конфликт
Песков рассказал, без чего невозможно решить украинский конфликт - РИА Новости, 23.04.2025
Песков рассказал, без чего невозможно решить украинский конфликт
Решение украинского конфликта без восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:15:00+03:00
2025-04-23T20:15:00+03:00
2025-04-23T20:52:00+03:00
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дмитрий песков
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Решение украинского конфликта без восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разрешить конфликт с Украиной невозможно без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.Официальный представитель Кремля уточнил, что в настоящий момент осуществляются контакты между РФ и США и по восстановлению двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий песков, сша, украина, в мире, россия
Москва, Дмитрий Песков, США, Украина, В мире, Россия
Песков рассказал, без чего невозможно решить украинский конфликт
Песков: решить украинский конфликт нельзя без восстановления отношений РФ и США