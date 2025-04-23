https://ria.ru/20250423/peskov-2013045857.html

Песков рассказал, без чего невозможно решить украинский конфликт

Песков рассказал, без чего невозможно решить украинский конфликт - РИА Новости, 23.04.2025

Песков рассказал, без чего невозможно решить украинский конфликт

Решение украинского конфликта без восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:15:00+03:00

2025-04-23T20:15:00+03:00

2025-04-23T20:52:00+03:00

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дмитрий песков

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Решение украинского конфликта без восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разрешить конфликт с Украиной невозможно без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.Официальный представитель Кремля уточнил, что в настоящий момент осуществляются контакты между РФ и США и по восстановлению двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию.

https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html

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сша

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, дмитрий песков, сша, украина, в мире, россия