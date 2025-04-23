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В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров - РИА Новости, 23.04.2025
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14:12 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peskov-2012955930.html
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров - РИА Новости, 23.04.2025
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров
Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине как ультиматум, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:12:00+03:00
2025-04-23T14:12:00+03:00
в мире
сша
дмитрий песков
марко рубио
украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине как ультиматум, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как ранее передавало агентство Блумберг, Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то Штаты выйдут из переговорного процесса."Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю", — отметил Песков. Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
https://ria.ru/20250423/kallas-2012905580.html
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в мире, сша, дмитрий песков, марко рубио, украина, стив уиткофф
В мире, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Украина, Стив Уиткофф
В Кремле прокомментировали слова Вэнса о выходе США из переговоров

Песков: Москва не считает ультиматумом слова Вэнса о выходе США из переговоров

© AP Photo / Manish SwarupВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине как ультиматум, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ранее передавало агентство Блумберг, Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то Штаты выйдут из переговорного процесса.
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"Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю", — отметил Песков.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
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По информации Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
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