https://ria.ru/20250423/peregovory-2012964493.html

В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне

В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025

В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне

Никто не хочет встречаться с представителями киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале на фоне срыва переговоров по... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:44:00+03:00

2025-04-23T14:44:00+03:00

2025-04-23T14:44:00+03:00

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марко рубио

стив уиткофф

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Никто не хочет встречаться с представителями киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале на фоне срыва переговоров по Украине в Лондоне."Учитывая происходящее, могли бы уже просто сообщение с файлом отправить. Это очевидные события, никто не хочет соприкасаться с представителями омерзительного режима", — написал он.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

https://ria.ru/20250422/tramp--2012539220.html

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в мире, украина, лондон, марко рубио, стив уиткофф, верховная рада украины, владимир зеленский