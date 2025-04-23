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В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peregovory-2012964493.html
В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне
В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне
Никто не хочет встречаться с представителями киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале на фоне срыва переговоров по... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:44:00+03:00
2025-04-23T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лондон
марко рубио
стив уиткофф
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Никто не хочет встречаться с представителями киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале на фоне срыва переговоров по Украине в Лондоне."Учитывая происходящее, могли бы уже просто сообщение с файлом отправить. Это очевидные события, никто не хочет соприкасаться с представителями омерзительного режима", — написал он.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
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в мире, украина, лондон, марко рубио, стив уиткофф, верховная рада украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
В Раде пришли к неутешительному выводу из-за срыва переговоров в Лондоне

Депутат Рады Дмитрук: никто не хочет иметь дел с киевским режимом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Никто не хочет встречаться с представителями киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале на фоне срыва переговоров по Украине в Лондоне.
"Учитывая происходящее, могли бы уже просто сообщение с файлом отправить. Это очевидные события, никто не хочет соприкасаться с представителями омерзительного режима", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США готовятся стать главным победителем войны на Украине
Вчера, 08:00
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.
Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Почему Трамп начал диалог с Россией по Украине
22 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛондонМарко РубиоСтив УиткоффВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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