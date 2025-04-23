Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/ovchinskiy-2012916300.html
Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии
Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии - РИА Новости, 23.04.2025
Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии
Московская программа реновации жилья стала лауреатом премии "Инфрарос" национального проекта "Инфраструктура для жизни" за лучший проект благоустройства... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:52:00+03:00
2025-04-23T11:52:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московская программа реновации жилья стала лауреатом премии "Инфрарос" национального проекта "Инфраструктура для жизни" за лучший проект благоустройства городских пространств, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Признание программы реновации лауреатом премии за лучший проект благоустройства городских пространств – важное свидетельство значимости и актуальности наших усилий по созданию комфортной городской среды для москвичей. Эта премия не только подчеркивает успехи, достигнутые в рамках программы, но и служит стимулом для дальнейшего развития инициатив, направленных на улучшение качества жизни в столице", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Программа реновации, добавил министр, является неотъемлемой частью градостроительной политики столицы. Проект помогает в создании успешного города.В рамках реновации москвичи получают вместо старых квартир в ветхих домах новое жилье с готовой улучшенной отделкой. Оно находится в современных новостройках, добавляется в пресс-релизе. Программа является бесплатной.С начала реализации программы реновации в столице построили 378 новостроек, а возле жилых комплексов высадили свыше 240 тысяч деревьев и кустарников
https://ria.ru/20250423/biblionoch-2012857187.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии

Овчинский: программа реновации Москвы стала лауреатом премии за лучший проект

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыВладислав Овчинский
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московская программа реновации жилья стала лауреатом премии "Инфрарос" национального проекта "Инфраструктура для жизни" за лучший проект благоустройства городских пространств, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Признание программы реновации лауреатом премии за лучший проект благоустройства городских пространств – важное свидетельство значимости и актуальности наших усилий по созданию комфортной городской среды для москвичей. Эта премия не только подчеркивает успехи, достигнутые в рамках программы, но и служит стимулом для дальнейшего развития инициатив, направленных на улучшение качества жизни в столице", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Библиотеке архитекторов и урбанистов прочитают лекции о Москве в годы ВОВ
Вчера, 11:05
Программа реновации, добавил министр, является неотъемлемой частью градостроительной политики столицы. Проект помогает в создании успешного города.
В рамках реновации москвичи получают вместо старых квартир в ветхих домах новое жилье с готовой улучшенной отделкой. Оно находится в современных новостройках, добавляется в пресс-релизе. Программа является бесплатной.
С начала реализации программы реновации в столице построили 378 новостроек, а возле жилых комплексов высадили свыше 240 тысяч деревьев и кустарников
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала