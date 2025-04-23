https://ria.ru/20250423/ovchinskiy-2012916300.html

Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии

Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии - РИА Новости, 23.04.2025

Овчинский: московская программа реновации стала лауреатом премии

Московская программа реновации жилья стала лауреатом премии "Инфрарос" национального проекта "Инфраструктура для жизни" за лучший проект благоустройства... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:52:00+03:00

2025-04-23T11:52:00+03:00

2025-04-23T11:52:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московская программа реновации жилья стала лауреатом премии "Инфрарос" национального проекта "Инфраструктура для жизни" за лучший проект благоустройства городских пространств, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Признание программы реновации лауреатом премии за лучший проект благоустройства городских пространств – важное свидетельство значимости и актуальности наших усилий по созданию комфортной городской среды для москвичей. Эта премия не только подчеркивает успехи, достигнутые в рамках программы, но и служит стимулом для дальнейшего развития инициатив, направленных на улучшение качества жизни в столице", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Программа реновации, добавил министр, является неотъемлемой частью градостроительной политики столицы. Проект помогает в создании успешного города.В рамках реновации москвичи получают вместо старых квартир в ветхих домах новое жилье с готовой улучшенной отделкой. Оно находится в современных новостройках, добавляется в пресс-релизе. Программа является бесплатной.С начала реализации программы реновации в столице построили 378 новостроек, а возле жилых комплексов высадили свыше 240 тысяч деревьев и кустарников

https://ria.ru/20250423/biblionoch-2012857187.html

москва

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Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы