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В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:19 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/osetija-2012974211.html
В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 23.04.2025
В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Северной Осетии после длительной паузы, сообщил глава республики Сергей Меняйло, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:19:00+03:00
2025-04-23T15:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей меняйло
акция "бессмертный полк"
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ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Северной Осетии после длительной паузы, сообщил глава республики Сергей Меняйло, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сегодня я проводил заседание Антитеррористической комиссии, на котором мы окончательно решили, что на сегодняшний момент акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате. Я считаю, и коллеги все со мной согласились, что в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас есть возможность провести эту акцию в очном формате", – заявил Сергей Меняйло на ежегодной расширенной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. В последний раз акция "Бессмертный полк" в регионе проводилась очно в 2019 году. С 2020 года северо-осетинское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" информировало население о реализации шествия в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позже центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение перевести акцию в онлайн-режим в связи с существующими угрозами общественной безопасности.
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общество, россия, сергей меняйло, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Меняйло, Акция "Бессмертный полк"
В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

Глава Северной Осетии Меняйло: акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Северной Осетии после длительной паузы, сообщил глава республики Сергей Меняйло, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Сегодня я проводил заседание Антитеррористической комиссии, на котором мы окончательно решили, что на сегодняшний момент акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате. Я считаю, и коллеги все со мной согласились, что в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас есть возможность провести эту акцию в очном формате", – заявил Сергей Меняйло на ежегодной расширенной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
В последний раз акция "Бессмертный полк" в регионе проводилась очно в 2019 году. С 2020 года северо-осетинское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" информировало население о реализации шествия в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позже центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение перевести акцию в онлайн-режим в связи с существующими угрозами общественной безопасности.
Участники акции Бессмертный полк в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСергей МеняйлоАкция "Бессмертный полк"
 
 
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