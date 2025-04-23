https://ria.ru/20250423/osetija-2012974211.html

В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 23.04.2025

В Северной Осетии "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Северной Осетии после длительной паузы, сообщил глава республики Сергей Меняйло, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:19:00+03:00

2025-04-23T15:19:00+03:00

2025-04-23T15:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сергей меняйло

акция "бессмертный полк"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/14/1553301465_0:64:1500:908_1920x0_80_0_0_71ea5c2a481e8e79d40ec435f1ac08f5.jpg

ПЯТИГОРСК, 23 апр – РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Северной Осетии после длительной паузы, сообщил глава республики Сергей Меняйло, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сегодня я проводил заседание Антитеррористической комиссии, на котором мы окончательно решили, что на сегодняшний момент акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате. Я считаю, и коллеги все со мной согласились, что в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас есть возможность провести эту акцию в очном формате", – заявил Сергей Меняйло на ежегодной расширенной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. В последний раз акция "Бессмертный полк" в регионе проводилась очно в 2019 году. С 2020 года северо-осетинское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" информировало население о реализации шествия в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позже центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение перевести акцию в онлайн-режим в связи с существующими угрозами общественной безопасности.

https://ria.ru/20250423/kishinev-2012940384.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей меняйло, акция "бессмертный полк"