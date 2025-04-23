https://ria.ru/20250423/orden-2012909140.html
Патриарх Кирилл вручил Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского
Патриарх Кирилл вручил Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского - РИА Новости, 23.04.2025
Патриарх Кирилл вручил Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского
Патриарх Кирилл лично вручил вице-президенту Российского союза химиков (РСХ), меценату Андрею Григорьевичу Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского второй РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:29:00+03:00
2025-04-23T11:29:00+03:00
2025-04-23T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Патриарх Кирилл лично вручил вице-президенту Российского союза химиков (РСХ), меценату Андрею Григорьевичу Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского второй степени, сообщается на сайте Московской патриархии. Таким образом, Гурьев стал полным кавалером этой церковной награды. В пресс-службе РСХ отметили, что в России всего семь человек обладают этим званием. Орден Серафима Саровского учрежден определением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. Лицам, награжденным орденом преподобного Серафима Саровского, поручается попечение о монастырях, детских домах и приютах, домах престарелых и хосписах. Девиз ордена: "Стяжи духъ миренъ". Гурьев ведет обширную деятельность в сфере культурного и духовного развития страны, осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В частности, оказывает содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, духовному воспитанию подрастающего поколения. В 2017 году по благословению патриарха Кирилла семья православного мецената Гурьева и компания "ФосАгро" взяли на себя заботы по принесению частицы мощей святителя Николая Чудотворца на русскую землю из итальянского города Бари. Тогда за два с небольшим месяца святыне смогли поклониться более 2,5 миллиона верующих в Москве и Санкт-Петербурге. Православный меценат возродил дореволюционную традицию строительства заводских храмов, отмечают в пресс-службе. Так, по благословению патриарха построены и освящены 14 церквей в местах работы и отдыха сотрудников компании "ФосАгро". Построен храм в честь Святителя Николая Чудотворца в Москве. На средства Гурьева построен кафедральный Храм преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская, область), отреставрирована Церковь Троицы Живоначальной (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме Пророка Илии (село Абаканово, Вологодская область). Также в 2004 году построен, а в 2024 году реконструирован храм Спаса Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область) и многие другие храмы. По инициативе патриарха Кирилла в Мурманске возводится Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор. Финансирование строительства полностью обеспечивает из личных средств Андрей Григорьевич Гурьев, отметили в пресс-службе РСХ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, андрей гурьев, фосагро, московская патриархия
Россия, Москва, Андрей Гурьев, ФосАгро, Московская Патриархия
Патриарх Кирилл вручил Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского
Патриарх Кирилл вручил Андрею Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Патриарх Кирилл лично вручил вице-президенту Российского союза химиков (РСХ), меценату Андрею Григорьевичу Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского второй степени, сообщается на сайте Московской патриархии.
Таким образом, Гурьев стал полным кавалером этой церковной награды. В пресс-службе РСХ отметили, что в России всего семь человек обладают этим званием.
Орден Серафима Саровского учрежден определением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. Лицам, награжденным орденом преподобного Серафима Саровского, поручается попечение о монастырях, детских домах и приютах, домах престарелых и хосписах. Девиз ордена: "Стяжи духъ миренъ".
Гурьев ведет обширную деятельность в сфере культурного и духовного развития страны, осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В частности, оказывает содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, духовному воспитанию подрастающего поколения.
В 2017 году по благословению патриарха Кирилла семья православного мецената Гурьева и компания "ФосАгро
" взяли на себя заботы по принесению частицы мощей святителя Николая Чудотворца на русскую землю из итальянского города Бари. Тогда за два с небольшим месяца святыне смогли поклониться более 2,5 миллиона верующих в Москве и Санкт-Петербурге.
Православный меценат возродил дореволюционную традицию строительства заводских храмов, отмечают в пресс-службе. Так, по благословению патриарха построены и освящены 14 церквей в местах работы и отдыха сотрудников компании "ФосАгро". Построен храм в честь Святителя Николая Чудотворца в Москве.
На средства Гурьева построен кафедральный Храм преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская, область), отреставрирована Церковь Троицы Живоначальной (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме Пророка Илии (село Абаканово, Вологодская область). Также в 2004 году построен, а в 2024 году реконструирован храм Спаса Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область) и многие другие храмы.
По инициативе патриарха Кирилла в Мурманске возводится Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор. Финансирование строительства полностью обеспечивает из личных средств Андрей Григорьевич Гурьев, отметили в пресс-службе РСХ.