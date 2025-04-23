https://ria.ru/20250423/orden-2012909140.html

Патриарх Кирилл вручил Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского

Патриарх Кирилл вручил Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского - РИА Новости, 23.04.2025

Патриарх Кирилл вручил Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского

Патриарх Кирилл лично вручил вице-президенту Российского союза химиков (РСХ), меценату Андрею Григорьевичу Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского второй РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:29:00+03:00

2025-04-23T11:29:00+03:00

2025-04-23T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Патриарх Кирилл лично вручил вице-президенту Российского союза химиков (РСХ), меценату Андрею Григорьевичу Гурьеву орден преподобного Серафима Саровского второй степени, сообщается на сайте Московской патриархии. Таким образом, Гурьев стал полным кавалером этой церковной награды. В пресс-службе РСХ отметили, что в России всего семь человек обладают этим званием. Орден Серафима Саровского учрежден определением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. Лицам, награжденным орденом преподобного Серафима Саровского, поручается попечение о монастырях, детских домах и приютах, домах престарелых и хосписах. Девиз ордена: "Стяжи духъ миренъ". Гурьев ведет обширную деятельность в сфере культурного и духовного развития страны, осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В частности, оказывает содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, духовному воспитанию подрастающего поколения. В 2017 году по благословению патриарха Кирилла семья православного мецената Гурьева и компания "ФосАгро" взяли на себя заботы по принесению частицы мощей святителя Николая Чудотворца на русскую землю из итальянского города Бари. Тогда за два с небольшим месяца святыне смогли поклониться более 2,5 миллиона верующих в Москве и Санкт-Петербурге. Православный меценат возродил дореволюционную традицию строительства заводских храмов, отмечают в пресс-службе. Так, по благословению патриарха построены и освящены 14 церквей в местах работы и отдыха сотрудников компании "ФосАгро". Построен храм в честь Святителя Николая Чудотворца в Москве. На средства Гурьева построен кафедральный Храм преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская, область), отреставрирована Церковь Троицы Живоначальной (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме Пророка Илии (село Абаканово, Вологодская область). Также в 2004 году построен, а в 2024 году реконструирован храм Спаса Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область) и многие другие храмы. По инициативе патриарха Кирилла в Мурманске возводится Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор. Финансирование строительства полностью обеспечивает из личных средств Андрей Григорьевич Гурьев, отметили в пресс-службе РСХ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, андрей гурьев, фосагро, московская патриархия