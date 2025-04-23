https://ria.ru/20250423/obstrely-2013034392.html

ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области

ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025

ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области

Четыре приграничных района Белгородской области попали под удар со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:05:00+03:00

2025-04-23T19:05:00+03:00

2025-04-23T19:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Четыре приграничных района Белгородской области попали под удар со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Устинка Белгородского района в результате прилёта боеприпаса повреждены фасад и стены частного дома. Также у рядом припаркованного автомобиля пробиты колёса и выбиты стёкла. В Грайворонском муниципальном округе село Дунайка подверглось обстрелу и атакам 2 FPV-дронов. В социальном объекте повреждены остекление и газовая труба. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи. Жители села Дунайка временно остаются без электроэнергии", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Краснояружском районе село Вязовое подверглось обстрелу. В селе Графовка в результате прилёта снаряда разрушено административное здание. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона огнём уничтожен частный дом. В селе Вознесеновка дрон ударил по складскому помещению производственного предприятия. В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей.

https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html

белгородская область

украина

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков