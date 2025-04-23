https://ria.ru/20250423/obstrely-2013034392.html
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области
Четыре приграничных района Белгородской области попали под удар со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:05:00+03:00
2025-04-23T19:05:00+03:00
2025-04-23T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Четыре приграничных района Белгородской области попали под удар со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Устинка Белгородского района в результате прилёта боеприпаса повреждены фасад и стены частного дома. Также у рядом припаркованного автомобиля пробиты колёса и выбиты стёкла. В Грайворонском муниципальном округе село Дунайка подверглось обстрелу и атакам 2 FPV-дронов. В социальном объекте повреждены остекление и газовая труба. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи. Жители села Дунайка временно остаются без электроэнергии", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Краснояружском районе село Вязовое подверглось обстрелу. В селе Графовка в результате прилёта снаряда разрушено административное здание. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона огнём уничтожен частный дом. В селе Вознесеновка дрон ударил по складскому помещению производственного предприятия. В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей.
https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области
Гладков: четыре района Белгородской области попали под обстрел со стороны ВСУ