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ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/obstrely-2013034392.html
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области
Четыре приграничных района Белгородской области попали под удар со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:05:00+03:00
2025-04-23T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Четыре приграничных района Белгородской области попали под удар со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Устинка Белгородского района в результате прилёта боеприпаса повреждены фасад и стены частного дома. Также у рядом припаркованного автомобиля пробиты колёса и выбиты стёкла. В Грайворонском муниципальном округе село Дунайка подверглось обстрелу и атакам 2 FPV-дронов. В социальном объекте повреждены остекление и газовая труба. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи. Жители села Дунайка временно остаются без электроэнергии", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Краснояружском районе село Вязовое подверглось обстрелу. В селе Графовка в результате прилёта снаряда разрушено административное здание. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона огнём уничтожен частный дом. В селе Вознесеновка дрон ударил по складскому помещению производственного предприятия. В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области

Гладков: четыре района Белгородской области попали под обстрел со стороны ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Четыре приграничных района Белгородской области попали под удар со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В селе Устинка Белгородского района в результате прилёта боеприпаса повреждены фасад и стены частного дома. Также у рядом припаркованного автомобиля пробиты колёса и выбиты стёкла. В Грайворонском муниципальном округе село Дунайка подверглось обстрелу и атакам 2 FPV-дронов. В социальном объекте повреждены остекление и газовая труба. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи. Жители села Дунайка временно остаются без электроэнергии", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Краснояружском районе село Вязовое подверглось обстрелу. В селе Графовка в результате прилёта снаряда разрушено административное здание. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона огнём уничтожен частный дом. В селе Вознесеновка дрон ударил по складскому помещению производственного предприятия.
В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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