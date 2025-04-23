https://ria.ru/20250423/novikom-2013027889.html
НОВИКОМ усилит поддержку работников предприятий Ростеха
НОВИКОМ усилит поддержку работников предприятий Ростеха - РИА Новости, 23.04.2025
НОВИКОМ усилит поддержку работников предприятий Ростеха
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации Ростех) улучшит условия своего ключевого розничного... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:31:00+03:00
2025-04-23T18:31:00+03:00
2025-04-23T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации Ростех) улучшит условия своего ключевого розничного продукта – программы "Развитие", разработанной для поддержки работников предприятий госкорпорации, сообщает банк. Таким образом, банк даст возможность клиентам получать потребительские и ипотечные кредиты на еще более комфортных условиях. Мотивационная программа "Развитие" – эффективный инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита. Программа разработана в 2022 году НОВИКОМом совместно с госкорпорацией Ростех по поручению генерального директора корпорации Сергея Чемезова и является одним из ключевых социальных продуктов банка. "Развитие" позволяет работодателям самостоятельно отбирать сотрудников для участия в программе. В свою очередь, НОВИКОМ предоставляет им наилучшие условия из имеющихся у банка и индивидуальное обслуживание. Участниками данного решения могут стать различные категории сотрудников – молодые специалисты, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, работники, имеющие право на социальную поддержку. Условия программы также распространяются на инженеров и наставников, участников СВО и членов их семей, молодых и многодетных семей, лиц предпенсионного возраста и военных пенсионеров. Предприятия госкорпорации проявляют большой интерес к мотивационной программе: число подключенных к "Развитию" предприятий достигло 225, а сумма выданных по ней кредитов превысила 6,4 миллиарда рублей. "НОВИКОМ отмечает стабильный рост своих показателей, что позволяет направлять дополнительные ресурсы на поддержку работников предприятий Ростеха. На данном этапе мы можем предоставить улучшенные условия по программе "Развитие", – отметила председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. С условиями продуктов можно ознакомиться на сайте банка в разделе "Частным лицам".Реклама, АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, erid: F7NfYUJCUneRHyrRXh4M
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экономика, новикомбанк
НОВИКОМ усилит поддержку работников предприятий Ростеха
НОВИКОМ усилит условия для программы поддержки работников предприятий Ростеха
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации Ростех) улучшит условия своего ключевого розничного продукта – программы "Развитие", разработанной для поддержки работников предприятий госкорпорации, сообщает банк.
Таким образом, банк даст возможность клиентам получать потребительские и ипотечные кредиты на еще более комфортных условиях.
Мотивационная программа "Развитие" – эффективный инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита. Программа разработана в 2022 году НОВИКОМом совместно с госкорпорацией Ростех по поручению генерального директора корпорации Сергея Чемезова и является одним из ключевых социальных продуктов банка.
"Развитие" позволяет работодателям самостоятельно отбирать сотрудников для участия в программе. В свою очередь, НОВИКОМ предоставляет им наилучшие условия из имеющихся у банка и индивидуальное обслуживание.
Участниками данного решения могут стать различные категории сотрудников – молодые специалисты, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, работники, имеющие право на социальную поддержку. Условия программы также распространяются на инженеров и наставников, участников СВО и членов их семей, молодых и многодетных семей, лиц предпенсионного возраста и военных пенсионеров.
Предприятия госкорпорации проявляют большой интерес к мотивационной программе: число подключенных к "Развитию" предприятий достигло 225, а сумма выданных по ней кредитов превысила 6,4 миллиарда рублей.
"НОВИКОМ отмечает стабильный рост своих показателей, что позволяет направлять дополнительные ресурсы на поддержку работников предприятий Ростеха. На данном этапе мы можем предоставить улучшенные условия по программе "Развитие", – отметила председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. С условиями продуктов можно ознакомиться на сайте банка в разделе "Частным лицам"
.
Реклама, АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, erid: F7NfYUJCUneRHyrRXh4M