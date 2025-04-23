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Названы города, жители которых чаще других недолюбливают начальство - РИА Новости, 23.04.2025
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03:02 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/nachalstvo-2012866699.html
Названы города, жители которых чаще других недолюбливают начальство
Названы города, жители которых чаще других недолюбливают начальство - РИА Новости, 23.04.2025
Названы города, жители которых чаще других недолюбливают начальство
Жители Воронежа, Омска и Санкт-Петербурга чаще других жителей крупных городов России недолюбливают начальство, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:02:00+03:00
2025-04-23T03:02:00+03:00
общество
омск
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители Воронежа, Омска и Санкт-Петербурга чаще других жителей крупных городов России недолюбливают начальство, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят - в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%)", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет. Среди работающего населения крупных городов чаще всего о своем уважении к руководителям говорили жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%). Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%). В целом каждый второй работающий россиянин (52%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (54% против 49-50% соответственно). Выяснилось, что 27% россиян демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (29% против 24%). А 6% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 5% респондентов. Лишь 1% россиян говорит о любви к своему непосредственному руководителю. Вместе с тем 9% затруднились с ответом.
https://ria.ru/20250312/rabota-2004448630.html
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омск
санкт-петербург
пермь
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353
60
353
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общество, омск, санкт-петербург, пермь
Общество, Омск, Санкт-Петербург, Пермь
Названы города, жители которых чаще других недолюбливают начальство

Жители Воронежа, Омска и Петербурга чаще других недолюбливают начальство

© Pexels/Andrea PiacquadioДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Pexels/Andrea Piacquadio
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители Воронежа, Омска и Санкт-Петербурга чаще других жителей крупных городов России недолюбливают начальство, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят - в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%)", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет.
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Среди работающего населения крупных городов чаще всего о своем уважении к руководителям говорили жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%). Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%).
В целом каждый второй работающий россиянин (52%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (54% против 49-50% соответственно).
Выяснилось, что 27% россиян демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (29% против 24%).
А 6% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 5% респондентов. Лишь 1% россиян говорит о любви к своему непосредственному руководителю. Вместе с тем 9% затруднились с ответом.
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ОбществоОмскСанкт-ПетербургПермь
 
 
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