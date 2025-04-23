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МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
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16:31 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/mvd-2012997193.html
МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения
МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения
Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х заявил о более шести тысяч обращений после землетрясения в среду в Стамбуле, большинство из них было с целью получения... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:31:00+03:00
2025-04-23T16:31:00+03:00
в мире
стамбул
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х заявил о более шести тысяч обращений после землетрясения в среду в Стамбуле, большинство из них было с целью получения информации. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Наш центр экстренного вызова принял 6 100 обращений. Большинство из этих звонков были с целью получения информации", - сообщил министр.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
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в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения

МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения в Стамбуле

© AP Photo / Khalil HamraЛюди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
Люди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Люди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х заявил о более шести тысяч обращений после землетрясения в среду в Стамбуле, большинство из них было с целью получения информации.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
"Наш центр экстренного вызова принял 6 100 обращений. Большинство из этих звонков были с целью получения информации", - сообщил министр.
Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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В миреСтамбулТурцияМраморное море
 
 
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