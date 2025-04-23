https://ria.ru/20250423/mvd-2012997193.html

МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения

МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025

МВД Турции получило более шести тысяч обращений после землетрясения

Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х заявил о более шести тысяч обращений после землетрясения в среду в Стамбуле, большинство из них было с целью получения... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:31:00+03:00

2025-04-23T16:31:00+03:00

2025-04-23T16:31:00+03:00

в мире

стамбул

турция

мраморное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012994524_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_16798ba64fda78a91164b81b0b35e7bd.jpg

СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х заявил о более шести тысяч обращений после землетрясения в среду в Стамбуле, большинство из них было с целью получения информации. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Наш центр экстренного вызова принял 6 100 обращений. Большинство из этих звонков были с целью получения информации", - сообщил министр.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

стамбул

турция

мраморное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция, мраморное море