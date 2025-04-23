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В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина
В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2025
В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина
Житель села Маломихайловка Шебекинского округа погиб в результате детонации взрывного устройства, оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:43:00+03:00
2025-04-23T22:43:00+03:00
2025-04-23T22:43:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Житель села Маломихайловка Шебекинского округа погиб в результате детонации взрывного устройства, оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами, добавил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина
Гладков: житель села Маломихайловка погиб при детонации взрывного устройства