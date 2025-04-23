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В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:43 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/muzhchina-2013060640.html
В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина
В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2025
В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина
Житель села Маломихайловка Шебекинского округа погиб в результате детонации взрывного устройства, оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:43:00+03:00
2025-04-23T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Житель села Маломихайловка Шебекинского округа погиб в результате детонации взрывного устройства, оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами, добавил губернатор.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при детонации взрывного устройства погиб мужчина

Гладков: житель села Маломихайловка погиб при детонации взрывного устройства

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Житель села Маломихайловка Шебекинского округа погиб в результате детонации взрывного устройства, оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами, добавил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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