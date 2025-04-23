https://ria.ru/20250423/moskva-2012971566.html

Набережные Москвы подготовили к открытию навигации

Набережные Москвы подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 23.04.2025

Набережные Москвы подготовили к открытию навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные набережные к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:11:00+03:00

2025-04-23T15:11:00+03:00

2025-04-23T15:11:00+03:00

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные набережные к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включал работы по очистке и ремонту сооружений. "Провели пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, была организована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - добавил Бирюков. Также он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.

https://ria.ru/20250423/moskva-2012952419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков