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Набережные Москвы подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 23.04.2025
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15:11 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/moskva-2012971566.html
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 23.04.2025
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные набережные к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:11:00+03:00
2025-04-23T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные набережные к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включал работы по очистке и ремонту сооружений. "Провели пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, была организована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - добавил Бирюков. Также он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации

Заммэра Бирюков: набережные Москвы подготовили к открытию навигации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Софийская набережная в Москве
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные набережные к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включал работы по очистке и ремонту сооружений.
"Провели пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, была организована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - добавил Бирюков.
Также он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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