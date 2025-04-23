https://ria.ru/20250423/moskva-2012971566.html
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 23.04.2025
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные набережные к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:11:00+03:00
2025-04-23T15:11:00+03:00
2025-04-23T15:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922075670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bff4cdef1a316a52d8b76072ccba69f4.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные набережные к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включал работы по очистке и ремонту сооружений. "Провели пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, была организована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - добавил Бирюков. Также он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.
https://ria.ru/20250423/moskva-2012952419.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922075670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_237d073f514fb2012cea0975b7f54b6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Набережные Москвы подготовили к открытию навигации
Заммэра Бирюков: набережные Москвы подготовили к открытию навигации