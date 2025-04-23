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Мишустин посетил выставку "Путешествие по России" - РИА Новости, 23.04.2025
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16:03 23.04.2025 (обновлено: 16:09 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/mishustin-2012988889.html
Мишустин посетил выставку "Путешествие по России"
Мишустин посетил выставку "Путешествие по России" - РИА Новости, 23.04.2025
Мишустин посетил выставку "Путешествие по России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия". РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:03:00+03:00
2025-04-23T16:09:00+03:00
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
дмитрий григоренко
центральный банк рф (цб рф)
мариинский театр
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия". Главу правительства сопровождает его заместитель Дмитрий Григоренко, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В начале выставки делегации была представлена фотозона "Мариинский театр" с декорациями и настоящими оркестровыми инструментами. "Представляете, мы все здесь единым оркестром: Центральным Банком, министерством экономического развития, министерством финансов, заместителем (председателя) и председателем правительства. Мы так и работаем", - с улыбкой заметил Мишустин. Далее делегации продемонстрировали остальные экспозиции. "Мне кажется, я выражу общее мнение, что это замечательная выставка, продолжение выставки, которая проходила на ВДНХ, - "Россия". По замыслу президента она демонстрировала все достижения страны за несколько лет. Та популярность, которую она приобрела, скажу честно, была даже для нас неожиданностью. А это логичное продолжение этой выставки, разделенное по округам, где можно ознакомиться, да и вообще понять, что в стране делается. Правительство и многие органы власти, в частности, у нас здесь Банк России, работают очень много, но иногда рассказать об этом не получается всем. А здесь все живое - можно все потрогать, можно ко всему прикоснуться. И я очень надеюсь, что, особенно молодежь, она придет и обязательно посетит эту экспозицию", - отметил премьер после посещения выставки. Он предложил главе ЦБ также поделиться своими впечатлениями. "Выставка потрясающая, она очень информативная, она увлекающая, интерактивная. Мне кажется, она будет не только интересна с точки зрения новых знаний, что происходит в этой стране, она очень эмоционально сделана. Действительно потрясающе показывает, чем живет наша страна, какие достижения у нашей страны", - также отметила Набиуллина. В ходе осмотра экспозиции, где была представлена модель речного пассажирского теплохода "Метеор", премьер отметил, что эта тема поднималась депутатами во время отчета правительства в Госдуме. "Когда я с отчетом правительства выступал в Государственной думе, практически все депутаты говорили о необходимости развития речного транспорта, создания соответствующих транспортных средств, о том, чтобы создать инфраструктуру, зарядные станции. Чтобы люди могли спокойно путешествовать, в том числе и на работу ездить там, где это возможно", - отметил он. "Ну и в основном это возможности нашего туризма, потому что у нас самая живописная природа, замечательные реки, водоемы, мне кажется, это направление очень важно. "Метеор" - это одно из таких решений", - добавил премьер. Проект "Путешествие по России" стартовал 5 марта. Площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней. Пространство поделено на восемь зон, посвященных федеральным округам России. На выставке представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Для посетителей организовано десять фотозон. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра "Россия".
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россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, дмитрий григоренко, центральный банк рф (цб рф), мариинский театр
Россия, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Григоренко, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мариинский театр
Мишустин посетил выставку "Путешествие по России"

Мишустин посетил выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию Путешествие по России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия".
Главу правительства сопровождает его заместитель Дмитрий Григоренко, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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В начале выставки делегации была представлена фотозона "Мариинский театр" с декорациями и настоящими оркестровыми инструментами.
"Представляете, мы все здесь единым оркестром: Центральным Банком, министерством экономического развития, министерством финансов, заместителем (председателя) и председателем правительства. Мы так и работаем", - с улыбкой заметил Мишустин.
Далее делегации продемонстрировали остальные экспозиции.
"Мне кажется, я выражу общее мнение, что это замечательная выставка, продолжение выставки, которая проходила на ВДНХ, - "Россия". По замыслу президента она демонстрировала все достижения страны за несколько лет. Та популярность, которую она приобрела, скажу честно, была даже для нас неожиданностью. А это логичное продолжение этой выставки, разделенное по округам, где можно ознакомиться, да и вообще понять, что в стране делается. Правительство и многие органы власти, в частности, у нас здесь Банк России, работают очень много, но иногда рассказать об этом не получается всем. А здесь все живое - можно все потрогать, можно ко всему прикоснуться. И я очень надеюсь, что, особенно молодежь, она придет и обязательно посетит эту экспозицию", - отметил премьер после посещения выставки.
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Он предложил главе ЦБ также поделиться своими впечатлениями.
"Выставка потрясающая, она очень информативная, она увлекающая, интерактивная. Мне кажется, она будет не только интересна с точки зрения новых знаний, что происходит в этой стране, она очень эмоционально сделана. Действительно потрясающе показывает, чем живет наша страна, какие достижения у нашей страны", - также отметила Набиуллина.
В ходе осмотра экспозиции, где была представлена модель речного пассажирского теплохода "Метеор", премьер отметил, что эта тема поднималась депутатами во время отчета правительства в Госдуме.
"Когда я с отчетом правительства выступал в Государственной думе, практически все депутаты говорили о необходимости развития речного транспорта, создания соответствующих транспортных средств, о том, чтобы создать инфраструктуру, зарядные станции. Чтобы люди могли спокойно путешествовать, в том числе и на работу ездить там, где это возможно", - отметил он.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию Путешествие по России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
"Ну и в основном это возможности нашего туризма, потому что у нас самая живописная природа, замечательные реки, водоемы, мне кажется, это направление очень важно. "Метеор" - это одно из таких решений", - добавил премьер.
Проект "Путешествие по России" стартовал 5 марта. Площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней.
Пространство поделено на восемь зон, посвященных федеральным округам России. На выставке представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Для посетителей организовано десять фотозон.
Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра "Россия".
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РоссияМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаДмитрий ГригоренкоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Мариинский театр
 
 
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