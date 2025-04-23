https://ria.ru/20250423/mishustin-2012988889.html

Мишустин посетил выставку "Путешествие по России"

Мишустин посетил выставку "Путешествие по России" - РИА Новости, 23.04.2025

Мишустин посетил выставку "Путешествие по России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия". РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:03:00+03:00

2025-04-23T16:03:00+03:00

2025-04-23T16:09:00+03:00

россия

михаил мишустин

эльвира набиуллина

дмитрий григоренко

центральный банк рф (цб рф)

мариинский театр

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия". Главу правительства сопровождает его заместитель Дмитрий Григоренко, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В начале выставки делегации была представлена фотозона "Мариинский театр" с декорациями и настоящими оркестровыми инструментами. "Представляете, мы все здесь единым оркестром: Центральным Банком, министерством экономического развития, министерством финансов, заместителем (председателя) и председателем правительства. Мы так и работаем", - с улыбкой заметил Мишустин. Далее делегации продемонстрировали остальные экспозиции. "Мне кажется, я выражу общее мнение, что это замечательная выставка, продолжение выставки, которая проходила на ВДНХ, - "Россия". По замыслу президента она демонстрировала все достижения страны за несколько лет. Та популярность, которую она приобрела, скажу честно, была даже для нас неожиданностью. А это логичное продолжение этой выставки, разделенное по округам, где можно ознакомиться, да и вообще понять, что в стране делается. Правительство и многие органы власти, в частности, у нас здесь Банк России, работают очень много, но иногда рассказать об этом не получается всем. А здесь все живое - можно все потрогать, можно ко всему прикоснуться. И я очень надеюсь, что, особенно молодежь, она придет и обязательно посетит эту экспозицию", - отметил премьер после посещения выставки. Он предложил главе ЦБ также поделиться своими впечатлениями. "Выставка потрясающая, она очень информативная, она увлекающая, интерактивная. Мне кажется, она будет не только интересна с точки зрения новых знаний, что происходит в этой стране, она очень эмоционально сделана. Действительно потрясающе показывает, чем живет наша страна, какие достижения у нашей страны", - также отметила Набиуллина. В ходе осмотра экспозиции, где была представлена модель речного пассажирского теплохода "Метеор", премьер отметил, что эта тема поднималась депутатами во время отчета правительства в Госдуме. "Когда я с отчетом правительства выступал в Государственной думе, практически все депутаты говорили о необходимости развития речного транспорта, создания соответствующих транспортных средств, о том, чтобы создать инфраструктуру, зарядные станции. Чтобы люди могли спокойно путешествовать, в том числе и на работу ездить там, где это возможно", - отметил он. "Ну и в основном это возможности нашего туризма, потому что у нас самая живописная природа, замечательные реки, водоемы, мне кажется, это направление очень важно. "Метеор" - это одно из таких решений", - добавил премьер. Проект "Путешествие по России" стартовал 5 марта. Площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней. Пространство поделено на восемь зон, посвященных федеральным округам России. На выставке представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Для посетителей организовано десять фотозон. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра "Россия".

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https://ria.ru/20250326/putin--2007479575.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, дмитрий григоренко, центральный банк рф (цб рф), мариинский театр