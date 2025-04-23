Мишустин посетил выставку "Путешествие по России"
Мишустин посетил выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия".
Главу правительства сопровождает его заместитель Дмитрий Григоренко, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В начале выставки делегации была представлена фотозона "Мариинский театр" с декорациями и настоящими оркестровыми инструментами.
"Представляете, мы все здесь единым оркестром: Центральным Банком, министерством экономического развития, министерством финансов, заместителем (председателя) и председателем правительства. Мы так и работаем", - с улыбкой заметил Мишустин.
Далее делегации продемонстрировали остальные экспозиции.
"Мне кажется, я выражу общее мнение, что это замечательная выставка, продолжение выставки, которая проходила на ВДНХ, - "Россия". По замыслу президента она демонстрировала все достижения страны за несколько лет. Та популярность, которую она приобрела, скажу честно, была даже для нас неожиданностью. А это логичное продолжение этой выставки, разделенное по округам, где можно ознакомиться, да и вообще понять, что в стране делается. Правительство и многие органы власти, в частности, у нас здесь Банк России, работают очень много, но иногда рассказать об этом не получается всем. А здесь все живое - можно все потрогать, можно ко всему прикоснуться. И я очень надеюсь, что, особенно молодежь, она придет и обязательно посетит эту экспозицию", - отметил премьер после посещения выставки.
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Он предложил главе ЦБ также поделиться своими впечатлениями.
"Выставка потрясающая, она очень информативная, она увлекающая, интерактивная. Мне кажется, она будет не только интересна с точки зрения новых знаний, что происходит в этой стране, она очень эмоционально сделана. Действительно потрясающе показывает, чем живет наша страна, какие достижения у нашей страны", - также отметила Набиуллина.
В ходе осмотра экспозиции, где была представлена модель речного пассажирского теплохода "Метеор", премьер отметил, что эта тема поднималась депутатами во время отчета правительства в Госдуме.
"Когда я с отчетом правительства выступал в Государственной думе, практически все депутаты говорили о необходимости развития речного транспорта, создания соответствующих транспортных средств, о том, чтобы создать инфраструктуру, зарядные станции. Чтобы люди могли спокойно путешествовать, в том числе и на работу ездить там, где это возможно", - отметил он.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия"
"Ну и в основном это возможности нашего туризма, потому что у нас самая живописная природа, замечательные реки, водоемы, мне кажется, это направление очень важно. "Метеор" - это одно из таких решений", - добавил премьер.
Проект "Путешествие по России" стартовал 5 марта. Площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней.
Пространство поделено на восемь зон, посвященных федеральным округам России. На выставке представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Для посетителей организовано десять фотозон.
Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая "Зона сердца", где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра "Россия".