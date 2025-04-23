https://ria.ru/20250423/mishustin-2012894711.html

Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты

Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты - РИА Новости, 23.04.2025

Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты

Федеральной антимонопольной службе при необходимости нужно принимать жесткие меры, чтобы бороться с наценками посредников и защищать людей от роста цен на... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:16:00+03:00

2025-04-23T10:16:00+03:00

2025-04-23T10:16:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе при необходимости нужно принимать жесткие меры, чтобы бороться с наценками посредников и защищать людей от роста цен на продукты первой необходимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одним из существенных факторов роста цен, прежде всего на продукты первой необходимости, остаются наценки посредников", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС. Глава российского кабмина напомнил, что касался этого вопроса в ходе отчета правительства в Госдуме. "Здесь главное – усилить акцент на сокращении таких цепочек. Что потребует усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250317/fas-2005474764.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф