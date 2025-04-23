https://ria.ru/20250423/mishustin-2012894711.html
Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты
Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты - РИА Новости, 23.04.2025
Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты
Федеральной антимонопольной службе при необходимости нужно принимать жесткие меры, чтобы бороться с наценками посредников и защищать людей от роста цен на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:16:00+03:00
2025-04-23T10:16:00+03:00
2025-04-23T10:16:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе при необходимости нужно принимать жесткие меры, чтобы бороться с наценками посредников и защищать людей от роста цен на продукты первой необходимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одним из существенных факторов роста цен, прежде всего на продукты первой необходимости, остаются наценки посредников", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС. Глава российского кабмина напомнил, что касался этого вопроса в ходе отчета правительства в Госдуме. "Здесь главное – усилить акцент на сокращении таких цепочек. Что потребует усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250317/fas-2005474764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты
Мишустин призвал ФАС принимать жесткие меры против роста цен на продукты