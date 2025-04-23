https://ria.ru/20250423/minoborony-2012908743.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.04.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения средств связи, живой силы и техники ВСУ расчетами FPV-дронов на донецком направлении. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:22:00+03:00
2025-04-23T11:22:00+03:00
2025-04-23T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012901845_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94dab4fe3dc0bc442c75b9677ffe7a6e.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения средств связи, живой силы и техники ВСУ расчетами FPV-дронов на донецком направлении. На кадрах показаны моменты поражения антенн связи, блиндажей и укрытий ВСУ, беспилотников, бронетехники и живой силы.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012901845_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bfa11da48ed1204b2d4c4758923c7f0.jpg
Кадры уничтожения средств связи и техники ВСУ на донецком направлении
Кадры уничтожения средств связи и техники ВСУ на донецком направлении
2025-04-23T11:22
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении
Минобороны показало кадры уничтожения средств связи ВСУ на Донецком направлении