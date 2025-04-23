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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/minoborony-2012908743.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.04.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения средств связи, живой силы и техники ВСУ расчетами FPV-дронов на донецком направлении. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:22:00+03:00
2025-04-23T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения средств связи, живой силы и техники ВСУ расчетами FPV-дронов на донецком направлении. На кадрах показаны моменты поражения антенн связи, блиндажей и укрытий ВСУ, беспилотников, бронетехники и живой силы.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
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Кадры уничтожения средств связи и техники ВСУ на донецком направлении
Кадры уничтожения средств связи и техники ВСУ на донецком направлении
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении

Минобороны показало кадры уничтожения средств связи ВСУ на Донецком направлении

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения средств связи, живой силы и техники ВСУ расчетами FPV-дронов на донецком направлении.
На кадрах показаны моменты поражения антенн связи, блиндажей и укрытий ВСУ, беспилотников, бронетехники и живой силы.
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8 августа 2024, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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