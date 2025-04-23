https://ria.ru/20250423/minoborony-2012908743.html

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.04.2025

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения средств связи, живой силы и техники ВСУ расчетами FPV-дронов на донецком направлении. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:22:00+03:00

2025-04-23T11:22:00+03:00

2025-04-23T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения средств связи, живой силы и техники ВСУ расчетами FPV-дронов на донецком направлении. На кадрах показаны моменты поражения антенн связи, блиндажей и укрытий ВСУ, беспилотников, бронетехники и живой силы.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения средств связи и техники ВСУ на донецком направлении Кадры уничтожения средств связи и техники ВСУ на донецком направлении 2025-04-23T11:22 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)