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Группировка "Запад" уничтожила 10 минометных расчетов
Группировка "Запад" уничтожила 10 минометных расчетов - РИА Новости, 23.04.2025
Группировка "Запад" уничтожила 10 минометных расчетов
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 11 беспилотников, ВСУ потеряли за сутки до 250 военных, две станции РЭБ, 10 минометных расчетов и три станции РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:02:00+03:00
2025-04-23T05:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 11 беспилотников, ВСУ потеряли за сутки до 250 военных, две станции РЭБ, 10 минометных расчетов и три станции связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных и егерской бригад, двух бригад территориальной обороны в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя. "Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, за сутки потери противника составили до 250 военнослужащих, БТР М113, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus, три роботизированные платформы", - сказал Бигма. Также, по его словам, уничтожены две самоходные артиллерийские установки акация РСЗО западного производства Vampire, два артиллерийских орудия Д-20 и Д-30, 10 минометных расчетов, 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов.
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каменка, ямполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Ямполь, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила 10 минометных расчетов
Минобороны: подразделения "Запада" уничтожили 10 минометных расчетов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 11 беспилотников, ВСУ потеряли за сутки до 250 военных, две станции РЭБ, 10 минометных расчетов и три станции связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных и егерской бригад, двух бригад территориальной обороны в районах Каменки
, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя
.
"Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, за сутки потери противника составили до 250 военнослужащих, БТР М113, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus, три роботизированные платформы", - сказал Бигма.
Также, по его словам, уничтожены две самоходные артиллерийские установки акация РСЗО западного производства Vampire, два артиллерийских орудия Д-20 и Д-30, 10 минометных расчетов, 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов.