Рейтинг@Mail.ru
"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 23.04.2025 (обновлено: 13:37 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/merkuris-2012909290.html
"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ
"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ
Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran" раскритиковал заявление украинского чиновника о том, что попытка привлечь в ряды ВСУ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:24:00+03:00
2025-04-23T13:37:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир зеленский
в мире
украина
александр меркурис
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran" раскритиковал заявление украинского чиновника о том, что попытка привлечь в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек."Даже чиновник из офиса Зеленского признал, что попытка привлечь добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек", — сказал он.Аналитик отметил, что это количество составляет потери менее одного дня. Он также добавил, что украинская армия становится все меньше, в то время как российская — все больше, что способствует огромному разрыву в силе сторон.В апреле заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины. При этом, депутат Верховной рады Руслан Горбенко отметил, что Украина ежемесячно мобилизует около десяти тысяч человек, но нуждается в показателе в 30 тысяч.
https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html
https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире, украина, александр меркурис, верховная рада украины
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Александр Меркурис, Верховная Рада Украины
"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ

Меркурис: попытка привлечь добровольцев на Украине дала ВСУ всего 500 человек

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran" раскритиковал заявление украинского чиновника о том, что попытка привлечь в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек.
"Даже чиновник из офиса Зеленского признал, что попытка привлечь добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Ему говорят, что делать". Пушков раскрыл, кто управляет Зеленским
Вчера, 09:54
Аналитик отметил, что это количество составляет потери менее одного дня. Он также добавил, что украинская армия становится все меньше, в то время как российская — все больше, что способствует огромному разрыву в силе сторон.
В апреле заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины. При этом, депутат Верховной рады Руслан Горбенко отметил, что Украина ежемесячно мобилизует около десяти тысяч человек, но нуждается в показателе в 30 тысяч.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Полтора землекопа": в Киеве сделали тяжелое признание о ВСУ
18 апреля, 18:08
 
Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаАлександр МеркурисВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала