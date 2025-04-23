https://ria.ru/20250423/merkuris-2012909290.html

"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ

"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025

"Даже он признал": на Западе отреагировали на заявление Киева о ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran" раскритиковал заявление украинского чиновника о том, что попытка привлечь в ряды ВСУ... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:24:00+03:00

2025-04-23T11:24:00+03:00

2025-04-23T13:37:00+03:00

вооруженные силы украины

владимир зеленский

в мире

украина

александр меркурис

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran" раскритиковал заявление украинского чиновника о том, что попытка привлечь в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек."Даже чиновник из офиса Зеленского признал, что попытка привлечь добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек", — сказал он.Аналитик отметил, что это количество составляет потери менее одного дня. Он также добавил, что украинская армия становится все меньше, в то время как российская — все больше, что способствует огромному разрыву в силе сторон.В апреле заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины. При этом, депутат Верховной рады Руслан Горбенко отметил, что Украина ежемесячно мобилизует около десяти тысяч человек, но нуждается в показателе в 30 тысяч.

https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html

https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире, украина, александр меркурис, верховная рада украины