https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html

Медработники на Вологодчине будут получать выплаты без возрастного ценза

Медработники на Вологодчине будут получать выплаты без возрастного ценза - РИА Новости, 23.04.2025

Медработники на Вологодчине будут получать выплаты без возрастного ценза

Медицинские работники Вологодской области будут получать единовременные выплаты при трудоустройстве без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:54:00+03:00

2025-04-23T15:54:00+03:00

2025-04-23T15:54:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Медицинские работники Вологодской области будут получать единовременные выплаты при трудоустройстве без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующую инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова поддержали депутаты на заседании 47 сессии областного Законодательного собрания. "Ведем системную работу по кадровому обеспечению региональной системы здравоохранения, наша цель – укомплектовать специалистами все медучреждения Вологодской области. Отменили возрастной ценз выплаты "подъемных" приезжающим медицинским работникам, ранее он составлял 35 лет. Теперь при трудоустройстве в наших крупных городах – Вологде и Череповце – будем поддерживать медработников наиболее востребованных категорий всех возрастов. Напомню, что 1 миллион рублей могут единовременно получить врачи и 500 тысяч рублей – средний медицинский персонал, включая фельдшеров, медсестер и акушеров", – приводит пресс-служба слова Филимонова. В 2025 году планируется пополнить штат медицинских учреждений Вологодской области 198 врачами и 286 работниками среднего медицинского персонала. Для этого в регионе продолжает действовать комплексная программа по поддержке кадров, которая охватывает все этапы – от обучения до трудоустройства и обустройства. Ознакомиться с мерами поддержки, доступными на Вологодчине для специалистов в сфере здравоохранения, можно в официальном телеграм-канале губернатора. Депутатский корпус также поддержал законопроект Филимонова об увеличении размера и количества ежемесячных стипендий губернатора Вологодской области. Уже с 1 сентября этого года количество учащихся, получающих такую стипендию, составит 20 человек, а ее размер – 15 тысяч рублей. Поддержка охватит аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения и достигших выдающихся успехов в фундаментальных науках, прикладных научных исследованиях и разработках, которые направлены на развитие социально-экономического потенциала Вологодчины. Кроме того, депутаты приняли законодательную инициативу о дистанционном оказании бесплатной юридической помощи вологжанам через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ее организует Главное управление по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области в рамках губернаторского проекта "Точка доступа", который решает правовые вопросы граждан, в первую очередь – проживающих в отдаленных населенных пунктах. В целом по итогам заседания 47 сессии регионального парламента поддержано 19 законопроектов, 12 из которых были внесены главой региона, в том числе один – совместный труд губернатора и прокурора Вологодской области. Принятые акты направлены на изменение областного законодательства в сферах социальной и экономической политики, образования, административных правоотношений и налогообложения.

https://ria.ru/20250418/vologodchina-2012065508.html

https://ria.ru/20250416/postavki-2011633433.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов