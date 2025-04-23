https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html
Медработники на Вологодчине будут получать выплаты без возрастного ценза
Медработники на Вологодчине будут получать выплаты без возрастного ценза - РИА Новости, 23.04.2025
Медработники на Вологодчине будут получать выплаты без возрастного ценза
Медицинские работники Вологодской области будут получать единовременные выплаты при трудоустройстве без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:54:00+03:00
2025-04-23T15:54:00+03:00
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вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Медицинские работники Вологодской области будут получать единовременные выплаты при трудоустройстве без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующую инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова поддержали депутаты на заседании 47 сессии областного Законодательного собрания. "Ведем системную работу по кадровому обеспечению региональной системы здравоохранения, наша цель – укомплектовать специалистами все медучреждения Вологодской области. Отменили возрастной ценз выплаты "подъемных" приезжающим медицинским работникам, ранее он составлял 35 лет. Теперь при трудоустройстве в наших крупных городах – Вологде и Череповце – будем поддерживать медработников наиболее востребованных категорий всех возрастов. Напомню, что 1 миллион рублей могут единовременно получить врачи и 500 тысяч рублей – средний медицинский персонал, включая фельдшеров, медсестер и акушеров", – приводит пресс-служба слова Филимонова. В 2025 году планируется пополнить штат медицинских учреждений Вологодской области 198 врачами и 286 работниками среднего медицинского персонала. Для этого в регионе продолжает действовать комплексная программа по поддержке кадров, которая охватывает все этапы – от обучения до трудоустройства и обустройства. Ознакомиться с мерами поддержки, доступными на Вологодчине для специалистов в сфере здравоохранения, можно в официальном телеграм-канале губернатора. Депутатский корпус также поддержал законопроект Филимонова об увеличении размера и количества ежемесячных стипендий губернатора Вологодской области. Уже с 1 сентября этого года количество учащихся, получающих такую стипендию, составит 20 человек, а ее размер – 15 тысяч рублей. Поддержка охватит аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения и достигших выдающихся успехов в фундаментальных науках, прикладных научных исследованиях и разработках, которые направлены на развитие социально-экономического потенциала Вологодчины. Кроме того, депутаты приняли законодательную инициативу о дистанционном оказании бесплатной юридической помощи вологжанам через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ее организует Главное управление по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области в рамках губернаторского проекта "Точка доступа", который решает правовые вопросы граждан, в первую очередь – проживающих в отдаленных населенных пунктах. В целом по итогам заседания 47 сессии регионального парламента поддержано 19 законопроектов, 12 из которых были внесены главой региона, в том числе один – совместный труд губернатора и прокурора Вологодской области. Принятые акты направлены на изменение областного законодательства в сферах социальной и экономической политики, образования, административных правоотношений и налогообложения.
https://ria.ru/20250418/vologodchina-2012065508.html
https://ria.ru/20250416/postavki-2011633433.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Медработники на Вологодчине будут получать выплаты без возрастного ценза
Медикам на Вологодчине отменили возрастной ценз на выплаты при трудоустройстве
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Медицинские работники Вологодской области будут получать единовременные выплаты при трудоустройстве без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующую инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова поддержали депутаты на заседании 47 сессии областного Законодательного собрания.
"Ведем системную работу по кадровому обеспечению региональной системы здравоохранения, наша цель – укомплектовать специалистами все медучреждения Вологодской области. Отменили возрастной ценз выплаты "подъемных" приезжающим медицинским работникам, ранее он составлял 35 лет. Теперь при трудоустройстве в наших крупных городах – Вологде и Череповце – будем поддерживать медработников наиболее востребованных категорий всех возрастов. Напомню, что 1 миллион рублей могут единовременно получить врачи и 500 тысяч рублей – средний медицинский персонал, включая фельдшеров, медсестер и акушеров", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В 2025 году планируется пополнить штат медицинских учреждений Вологодской области 198 врачами и 286 работниками среднего медицинского персонала. Для этого в регионе продолжает действовать комплексная программа по поддержке кадров, которая охватывает все этапы – от обучения до трудоустройства и обустройства. Ознакомиться с мерами поддержки, доступными на Вологодчине для специалистов в сфере здравоохранения, можно в официальном телеграм-канале губернатора.
Депутатский корпус также поддержал законопроект Филимонова об увеличении размера и количества ежемесячных стипендий губернатора Вологодской области. Уже с 1 сентября этого года количество учащихся, получающих такую стипендию, составит 20 человек, а ее размер – 15 тысяч рублей. Поддержка охватит аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения и достигших выдающихся успехов в фундаментальных науках, прикладных научных исследованиях и разработках, которые направлены на развитие социально-экономического потенциала Вологодчины.
Кроме того, депутаты приняли законодательную инициативу о дистанционном оказании бесплатной юридической помощи вологжанам через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ее организует Главное управление по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области в рамках губернаторского проекта "Точка доступа", который решает правовые вопросы граждан, в первую очередь – проживающих в отдаленных населенных пунктах.
В целом по итогам заседания 47 сессии регионального парламента поддержано 19 законопроектов, 12 из которых были внесены главой региона, в том числе один – совместный труд губернатора и прокурора Вологодской области. Принятые акты направлены на изменение областного законодательства в сферах социальной и экономической политики, образования, административных правоотношений и налогообложения.