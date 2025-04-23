https://ria.ru/20250423/matvienko-2012931121.html

Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой

Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой - РИА Новости, 23.04.2025

Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой, политик обсудит социально-экономическое развитие региона с врио главы... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:40:00+03:00

2025-04-23T12:40:00+03:00

2025-04-23T12:40:00+03:00

политика

сыктывкар

республика коми

валентина матвиенко

ростислав гольдштейн

совет федерации рф

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СЫКТЫВКАР, 23 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой, политик обсудит социально-экономическое развитие региона с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находится в рабочей поездке в Республике Коми. Спикер СФ проведет встречу с врио главы Республики Ростиславом Гольдштейном, обсудит приоритеты социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что планируется участие председателя Совфеда в форуме "Гордость. Уверенность. Победа", на котором соберутся главы городов, районов, сельских и городских поселений республики Коми. "Валентина Матвиенко побывает в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", обсудит организацию системной работы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Спикер СФ посетит Республиканский социально-реабилитационный центр "Максаковка", пообщается с бойцами, проходящими лечение, и медперсоналом", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250407/matvienko-2009762998.html

https://ria.ru/20250316/matvienko-2005308883.html

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политика, сыктывкар, республика коми, валентина матвиенко, ростислав гольдштейн, совет федерации рф