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Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой - РИА Новости, 23.04.2025
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12:40 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/matvienko-2012931121.html
Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой
Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой - РИА Новости, 23.04.2025
Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой, политик обсудит социально-экономическое развитие региона с врио главы... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:40:00+03:00
2025-04-23T12:40:00+03:00
политика
сыктывкар
республика коми
валентина матвиенко
ростислав гольдштейн
совет федерации рф
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СЫКТЫВКАР, 23 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой, политик обсудит социально-экономическое развитие региона с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находится в рабочей поездке в Республике Коми. Спикер СФ проведет встречу с врио главы Республики Ростиславом Гольдштейном, обсудит приоритеты социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что планируется участие председателя Совфеда в форуме "Гордость. Уверенность. Победа", на котором соберутся главы городов, районов, сельских и городских поселений республики Коми. "Валентина Матвиенко побывает в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", обсудит организацию системной работы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Спикер СФ посетит Республиканский социально-реабилитационный центр "Максаковка", пообщается с бойцами, проходящими лечение, и медперсоналом", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250407/matvienko-2009762998.html
https://ria.ru/20250316/matvienko-2005308883.html
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политика, сыктывкар, республика коми, валентина матвиенко, ростислав гольдштейн, совет федерации рф
Политика, Сыктывкар, Республика Коми, Валентина Матвиенко, Ростислав Гольдштейн, Совет Федерации РФ
Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой

Матвиенко прибыла в Сыктывкар, чтобы обсудить развитие региона

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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СЫКТЫВКАР, 23 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой, политик обсудит социально-экономическое развитие региона с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находится в рабочей поездке в Республике Коми. Спикер СФ проведет встречу с врио главы Республики Ростиславом Гольдштейном, обсудит приоритеты социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также отметили, что планируется участие председателя Совфеда в форуме "Гордость. Уверенность. Победа", на котором соберутся главы городов, районов, сельских и городских поселений республики Коми.
"Валентина Матвиенко побывает в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", обсудит организацию системной работы по поддержке военнослужащих и членов их семей. Спикер СФ посетит Республиканский социально-реабилитационный центр "Максаковка", пообщается с бойцами, проходящими лечение, и медперсоналом", - добавили в пресс-службе.
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ПолитикаСыктывкарРеспублика КомиВалентина МатвиенкоРостислав ГольдштейнСовет Федерации РФ
 
 
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