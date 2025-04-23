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Матушкин: медикам Тамбовской области выделят допсредства из бюджета ФОМС - РИА Новости, 23.04.2025
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Тамбовская область
 
17:11 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/matushkin-2013002316.html
Матушкин: медикам Тамбовской области выделят допсредства из бюджета ФОМС
Матушкин: медикам Тамбовской области выделят допсредства из бюджета ФОМС - РИА Новости, 23.04.2025
Матушкин: медикам Тамбовской области выделят допсредства из бюджета ФОМС
В этом году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выделят сумму в размере 48,8 миллиона рублей на оплату труда врачей и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:11:00+03:00
2025-04-23T17:11:00+03:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В этом году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выделят сумму в размере 48,8 миллиона рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в Тамбовской области, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Он добавил, что денежные средства также направят на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации. Ранее, по данным пресс-службы Тамбовской областной думы, депутаты регпарламента на заседании профильного комитета обсудили внесение изменений в Закон области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". "С учетом вносимых изменений доходная часть бюджета фонда на 2025 год составит 19,9 миллиарда рублей, расходная часть бюджета фонда составит 20,4 миллиарда рублей. Комитет рекомендовал областной Думе рассмотреть проект закона на очередном заседании в двух чтениях и принять закон в целом", — приводит пресс-служба слова Матушкина. Кроме этого, как рассказал председатель облдумы, депутаты на заседании комитета обсудили законопроект о внесении изменения в Закон области "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек". "Проект закона разработан комитетом по охране здоровья областной Думы с целью повышения обеспеченности кадрами областных государственных медицинских организаций, расположенных в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, не вошедших в федеральную программу “Земский доктор”", — пояснил Матушкин. По его словам, наблюдается нехватка врачей-специалистов в первичном звене здравоохранения области. Законопроектом предлагается дополнить перечень категорий медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, утвержденный действующим законом, врачами-специалистами лабораторно-диагностического профиля (врач клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-бактериолог), а также психиатрического профиля (врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психотерапевт). "Возможно, поддержка в виде единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей привлечет медицинские кадры в учреждения, где ощущается дефицит таких специалистов", — предположил Матушкин. Комитет принял решение направить указанный законопроект временно исполняющему обязанности главы Тамбовской области Евгению Первышову для дачи заключения.
https://ria.ru/20250328/matushkin-2007963027.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: медикам Тамбовской области выделят допсредства из бюджета ФОМС

Матушкин: медикам Тамбовской области выделят 48,8 млн рублей бюджета из ФОМС

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В этом году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выделят сумму в размере 48,8 миллиона рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в Тамбовской области, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин.
Он добавил, что денежные средства также направят на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации.
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Ранее, по данным пресс-службы Тамбовской областной думы, депутаты регпарламента на заседании профильного комитета обсудили внесение изменений в Закон области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
"С учетом вносимых изменений доходная часть бюджета фонда на 2025 год составит 19,9 миллиарда рублей, расходная часть бюджета фонда составит 20,4 миллиарда рублей. Комитет рекомендовал областной Думе рассмотреть проект закона на очередном заседании в двух чтениях и принять закон в целом", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
Кроме этого, как рассказал председатель облдумы, депутаты на заседании комитета обсудили законопроект о внесении изменения в Закон области "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек".
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"Проект закона разработан комитетом по охране здоровья областной Думы с целью повышения обеспеченности кадрами областных государственных медицинских организаций, расположенных в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, не вошедших в федеральную программу “Земский доктор”", — пояснил Матушкин.
По его словам, наблюдается нехватка врачей-специалистов в первичном звене здравоохранения области. Законопроектом предлагается дополнить перечень категорий медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, утвержденный действующим законом, врачами-специалистами лабораторно-диагностического профиля (врач клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-бактериолог), а также психиатрического профиля (врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психотерапевт).
"Возможно, поддержка в виде единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей привлечет медицинские кадры в учреждения, где ощущается дефицит таких специалистов", — предположил Матушкин.
Комитет принял решение направить указанный законопроект временно исполняющему обязанности главы Тамбовской области Евгению Первышову для дачи заключения.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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