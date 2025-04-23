https://ria.ru/20250423/matkapital-2013020901.html

Архангельскую программу маткапитала продлят до конца 2030 года

Архангельскую программу маткапитала продлят до конца 2030 года - РИА Новости, 23.04.2025

Архангельскую программу маткапитала продлят до конца 2030 года

Депутаты Архангельского областного Собрания поддержали законопроект, предложенный губернатором Александром Цыбульским, о продлении программы регионального... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:01:00+03:00

2025-04-23T18:01:00+03:00

2025-04-23T18:01:00+03:00

архангельская область

россия

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания поддержали законопроект, предложенный губернатором Александром Цыбульским, о продлении программы регионального материнского капитала до конца 2030 года, сообщила пресс-служба заксобрания. Как отметила на сессии председатель собрания Екатерина Прокопьева, 2024 год был объявлен президентом России Годом семьи, но с его завершением внимание властей к семьям не ослабевает. "На каждой сессии мы рассматриваем новые инициативы губернатора, касающиеся улучшения условия семей с детьми в Архангельской области. В том числе, на этой сессии мы поддержали законопроект о продлении регионального материнского капитала до конца 2030 года", – рассказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Как сообщили в пресс-службе, срок действия регионального материнского капитала продлевается с 31 декабря 2026 года по 31 декабря 2030 года по аналогии с федеральной мерой поддержки. "Размер маткапитала ежегодно индексируется и составляет свыше 124 тысяч рублей. С 1 октября 2025 года сумма возрастет до 129 591 рубля", - пояснили в заксобрании. Эта мера поддержки востребована в регионе: с начала внедрения маткапитала им воспользовалось 6 тысяч женщин, а в 2025 году - уже более 300.

https://ria.ru/20250423/tsybulskiy-2013001455.html

https://ria.ru/20250423/domostroitelstvo-2012999828.html

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россия, архангельская область, александр цыбульский