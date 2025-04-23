https://ria.ru/20250423/massazh-2012912415.html

В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа

В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа - РИА Новости, 23.04.2025

В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа

Восьмилетняя девочка из Ленинградской области получила перелом ноги во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:34:00+03:00

2025-04-23T11:34:00+03:00

2025-04-23T11:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Восьмилетняя девочка из Ленинградской области получила перелом ноги во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 17 апреля в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился местный житель, сообщивший, что во время сеанса массажа его 8-летней дочери сломали ногу. Как установили правоохранители в ходе проверки, ребенок был на массаже в деревне Юкки 25 марта, после сеанса, который проводил 53-летний специалист, девочка почувствовала боль в ноге. "В дальнейшем (родители) обратились в больницу, где у девочки диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости. Полицией Всеволожского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – говорится в релизе. О действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не сообщается.

https://ria.ru/20250416/lenoblast-2011522166.html

https://ria.ru/20250415/peterburg-2011473529.html

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происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, россия, всеволожский район