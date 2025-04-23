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В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа - РИА Новости, 23.04.2025
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11:34 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/massazh-2012912415.html
В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа
В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа - РИА Новости, 23.04.2025
В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа
Восьмилетняя девочка из Ленинградской области получила перелом ноги во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:34:00+03:00
2025-04-23T11:34:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
ленинградская область
россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Восьмилетняя девочка из Ленинградской области получила перелом ноги во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 17 апреля в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился местный житель, сообщивший, что во время сеанса массажа его 8-летней дочери сломали ногу. Как установили правоохранители в ходе проверки, ребенок был на массаже в деревне Юкки 25 марта, после сеанса, который проводил 53-летний специалист, девочка почувствовала боль в ноге. "В дальнейшем (родители) обратились в больницу, где у девочки диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости. Полицией Всеволожского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – говорится в релизе. О действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не сообщается.
https://ria.ru/20250416/lenoblast-2011522166.html
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происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, россия, всеволожский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район
В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа

В Ленинградской области 8-летняя девочка получила перелом ноги во время массажа

© Pixabay / andreas160578Массаж
Массаж - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Pixabay / andreas160578
Массаж. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Восьмилетняя девочка из Ленинградской области получила перелом ноги во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 17 апреля в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился местный житель, сообщивший, что во время сеанса массажа его 8-летней дочери сломали ногу.
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Как установили правоохранители в ходе проверки, ребенок был на массаже в деревне Юкки 25 марта, после сеанса, который проводил 53-летний специалист, девочка почувствовала боль в ноге.
"В дальнейшем (родители) обратились в больницу, где у девочки диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости. Полицией Всеволожского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – говорится в релизе.
О действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не сообщается.
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