https://ria.ru/20250423/makron-2012966831.html

Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты"

Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты" - РИА Новости, 23.04.2025

Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты"

Президент Франции Эммануэль Макрон выставил страну мировым посмешищем своей политикой цензуры против мессенджера Telegram, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:54:00+03:00

2025-04-23T14:54:00+03:00

2025-04-23T14:54:00+03:00

в мире

франция

дубай

париж

павел дуров

флориан филиппо

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c91ce05bb046da36fe536dd372399a1.jpg

ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выставил страну мировым посмешищем своей политикой цензуры против мессенджера Telegram, заявил лидер французской партии "Патриоты " Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. "Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем", - написал Филиппо, комментируя заявление Дурова."И после этого говорят, что (вице-президент США Джей Ди - ред.) Вэнс не прав, сравнивая ЕС с диктатурой против свободы выражения?", - добавил политик. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Как ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински сообщил РИА Новости, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.

https://ria.ru/20240825/durov-1968327616.html

https://ria.ru/20250422/makron-2012799504.html

https://ria.ru/20240828/durov-1969087545.html

франция

дубай

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, дубай, париж, павел дуров, флориан филиппо, эммануэль макрон