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Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты" - РИА Новости, 23.04.2025
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14:54 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/makron-2012966831.html
Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты"
Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты" - РИА Новости, 23.04.2025
Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты"
Президент Франции Эммануэль Макрон выставил страну мировым посмешищем своей политикой цензуры против мессенджера Telegram, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:54:00+03:00
2025-04-23T14:54:00+03:00
в мире
франция
дубай
париж
павел дуров
флориан филиппо
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выставил страну мировым посмешищем своей политикой цензуры против мессенджера Telegram, заявил лидер французской партии "Патриоты " Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. &quot;Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем&quot;, - написал Филиппо, комментируя заявление Дурова."И после этого говорят, что (вице-президент США Джей Ди - ред.) Вэнс не прав, сравнивая ЕС с диктатурой против свободы выражения?", - добавил политик. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Как ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински сообщил РИА Новости, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.
https://ria.ru/20240825/durov-1968327616.html
https://ria.ru/20250422/makron-2012799504.html
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в мире, франция, дубай, париж, павел дуров, флориан филиппо, эммануэль макрон
В мире, Франция, Дубай, Париж, Павел Дуров, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон
Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты"

Филиппо: цензура Макрона против Telegram выставила Францию мировым посмешищем

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выставил страну мировым посмешищем своей политикой цензуры против мессенджера Telegram, заявил лидер французской партии "Патриоты " Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова
25 августа 2024, 10:08
«

"Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем", - написал Филиппо, комментируя заявление Дурова.

«
"И после этого говорят, что (вице-президент США Джей Ди - ред.) Вэнс не прав, сравнивая ЕС с диктатурой против свободы выражения?", - добавил политик.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg
22 апреля, 17:36
В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Как ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински сообщил РИА Новости, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Французский политик призвал Дурова рассказать правду в интервью
28 августа 2024, 23:49
 
В миреФранцияДубайПарижПавел ДуровФлориан ФилиппоЭммануэль Макрон
 
 
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