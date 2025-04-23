Макрон выставил Францию мировым посмешищем, заявил лидер партии "Патриоты"
Филиппо: цензура Макрона против Telegram выставила Францию мировым посмешищем
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выставил страну мировым посмешищем своей политикой цензуры против мессенджера Telegram, заявил лидер французской партии "Патриоты " Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека.
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"Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем", - написал Филиппо, комментируя заявление Дурова.
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"И после этого говорят, что (вице-президент США Джей Ди - ред.) Вэнс не прав, сравнивая ЕС с диктатурой против свободы выражения?", - добавил политик.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.
В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Как ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински сообщил РИА Новости, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.
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