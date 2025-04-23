https://ria.ru/20250423/mahachkala-2013062793.html

Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций

Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций - РИА Новости, 23.04.2025

Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций

Двое пациентов центра адаптивной неврологии в Махачкале заразились ботулизмом после инъекции ботулотоксина, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:02:00+03:00

2025-04-23T23:02:00+03:00

2025-04-23T23:02:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

махачкала

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

ботулизм

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МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Двое пациентов центра адаптивной неврологии в Махачкале заразились ботулизмом после инъекции ботулотоксина, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану. "Роспотребнадзор приостановил деятельность центра адаптивной неврологии и ботулинотерапии в Махачкале из-за случаев заражения медикаментозным ботулизмом. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что в центре… больным была проведена инъекция ботулотоксина препаратом "Диспорт". Через несколько дней у двоих пациентов появилось недомогание, слабость в конечностях, признаки мышечной слабости, затруднение глотания", – говорится в заявлении. Больных госпитализировали в инфекционную больницу. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в медицинском центре оказывали услуги без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.

https://ria.ru/20240911/operatsiya-1972181895.html

махачкала

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан, ботулизм