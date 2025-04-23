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Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций - РИА Новости, 23.04.2025
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23:02 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/mahachkala-2013062793.html
Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций
Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций - РИА Новости, 23.04.2025
Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций
Двое пациентов центра адаптивной неврологии в Махачкале заразились ботулизмом после инъекции ботулотоксина, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:02:00+03:00
2025-04-23T23:02:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
махачкала
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
ботулизм
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МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Двое пациентов центра адаптивной неврологии в Махачкале заразились ботулизмом после инъекции ботулотоксина, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану. "Роспотребнадзор приостановил деятельность центра адаптивной неврологии и ботулинотерапии в Махачкале из-за случаев заражения медикаментозным ботулизмом. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что в центре… больным была проведена инъекция ботулотоксина препаратом "Диспорт". Через несколько дней у двоих пациентов появилось недомогание, слабость в конечностях, признаки мышечной слабости, затруднение глотания", – говорится в заявлении. Больных госпитализировали в инфекционную больницу. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в медицинском центре оказывали услуги без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.
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происшествия, здоровье - общество, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан, ботулизм
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Дагестан, ботулизм
Два пациента медцентра в Махачкале заразились ботулизмом после инъекций

В Махачкале 2 человека заразились ботулизмом после инъекции в медицинском центре

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач со шприцем
Врач со шприцем - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Двое пациентов центра адаптивной неврологии в Махачкале заразились ботулизмом после инъекции ботулотоксина, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.
«
"Роспотребнадзор приостановил деятельность центра адаптивной неврологии и ботулинотерапии в Махачкале из-за случаев заражения медикаментозным ботулизмом. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что в центре… больным была проведена инъекция ботулотоксина препаратом "Диспорт". Через несколько дней у двоих пациентов появилось недомогание, слабость в конечностях, признаки мышечной слабости, затруднение глотания", – говорится в заявлении.
Больных госпитализировали в инфекционную больницу. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в медицинском центре оказывали услуги без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМахачкалаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Дагестанботулизм
 
 
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