https://ria.ru/20250423/lgbt-2013014713.html
Московский суд рассмотрит протокол на Apple за пропаганду ЛГБТ*
Московский суд рассмотрит протокол на Apple за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 23.04.2025
Московский суд рассмотрит протокол на Apple за пропаганду ЛГБТ*
Таганский суд Москвы 19 мая рассмотрит протокол на компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ*)", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:39:00+03:00
2025-04-23T17:39:00+03:00
2025-04-23T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы 19 мая рассмотрит протокол на компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ*)", сообщили РИА Новости в суде. "Заседание назначено на 19 мая 15.00", - сказали в суде. Протокол составлен на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в РФ в 2022 году в рамках закона о "приземлении". Он составлен по части 3 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения). Санкция статьи предусматривает для юрлиц штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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россия, москва, ирландия, apple, происшествия
Россия, Москва, Ирландия, Apple, Происшествия
Московский суд рассмотрит протокол на Apple за пропаганду ЛГБТ*
Суд в Москве 19 мая рассмотрит протокол на компанию Apple за пропаганду ЛГБТ