https://ria.ru/20250423/lavrov-2012943273.html

Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США

Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США - РИА Новости, 23.04.2025

Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США

Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:29:00+03:00

2025-04-23T13:29:00+03:00

2025-04-23T14:10:00+03:00

сша

россия

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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос, когда состоятся российско-американские консультации.Министр не уточнил, идет ли речь о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, или о продолжении переговоров о взаимном восстановлении работы дипмиссия США и РФ - процессе, который проходил в Стамбуле.

https://ria.ru/20250423/peregovory-2012903799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, сергей лавров, в мире