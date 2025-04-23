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Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США - РИА Новости, 23.04.2025
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13:29 23.04.2025 (обновлено: 14:10 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/lavrov-2012943273.html
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США
Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:29:00+03:00
2025-04-23T14:10:00+03:00
сша
россия
сергей лавров
в мире
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос, когда состоятся российско-американские консультации.Министр не уточнил, идет ли речь о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, или о продолжении переговоров о взаимном восстановлении работы дипмиссия США и РФ - процессе, который проходил в Стамбуле.
https://ria.ru/20250423/peregovory-2012903799.html
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сша, россия, сергей лавров, в мире
США, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США

Лавров: очередной раунд переговоров России и США скоро состоится

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос, когда состоятся российско-американские консультации.
Министр не уточнил, идет ли речь о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, или о продолжении переговоров о взаимном восстановлении работы дипмиссия США и РФ - процессе, который проходил в Стамбуле.
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