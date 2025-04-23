https://ria.ru/20250423/lavrov-2012943273.html
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США - РИА Новости, 23.04.2025
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США
Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:29:00+03:00
2025-04-23T13:29:00+03:00
2025-04-23T14:10:00+03:00
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сергей лавров
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САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос, когда состоятся российско-американские консультации.Министр не уточнил, идет ли речь о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, или о продолжении переговоров о взаимном восстановлении работы дипмиссия США и РФ - процессе, который проходил в Стамбуле.
https://ria.ru/20250423/peregovory-2012903799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей лавров, в мире
США, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал об очередном раунде переговоров с США
Лавров: очередной раунд переговоров России и США скоро состоится