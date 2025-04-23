https://ria.ru/20250423/kultura-2013042059.html
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник - РИА Новости, 23.04.2025
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник
Не все отношения между Россией и Францией прекращены из-за санкций, культурная деятельность не останавливалась, сообщил РИА Новости европейский дипломатический... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:51:00+03:00
2025-04-23T19:51:00+03:00
2025-04-23T19:51:00+03:00
культура
франция
россия
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104175/35/1041753596_0:788:1290:1513_1920x0_80_0_0_1d58a94928e26339804c8b72e660bb83.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не все отношения между Россией и Францией прекращены из-за санкций, культурная деятельность не останавливалась, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. "Не все отношения между РФ и Францией прекращены из-за санкций, французской стороной выдаются визы россиянам - 150 тысяч виз выдается в год. Не останавливалась культурная деятельность. Работают 12 "Альянс Франсез" на всей территории России", - сказал он. "Альянс Франсез" - культурно-просветительские общественные организации, работающие при поддержке посольств Франции.
https://ria.ru/20250319/frantsija-2005870876.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104175/35/1041753596_0:667:1290:1634_1920x0_80_0_0_91249cd816481c0d8461a94730978410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, новости культуры
Культура, Франция, Россия, Новости культуры
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник
Культурная деятельность между Россией и Францией не останавливалась