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Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:51 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/kultura-2013042059.html
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник - РИА Новости, 23.04.2025
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник
Не все отношения между Россией и Францией прекращены из-за санкций, культурная деятельность не останавливалась, сообщил РИА Новости европейский дипломатический... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:51:00+03:00
2025-04-23T19:51:00+03:00
культура
франция
россия
новости культуры
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не все отношения между Россией и Францией прекращены из-за санкций, культурная деятельность не останавливалась, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. "Не все отношения между РФ и Францией прекращены из-за санкций, французской стороной выдаются визы россиянам - 150 тысяч виз выдается в год. Не останавливалась культурная деятельность. Работают 12 "Альянс Франсез" на всей территории России", - сказал он. "Альянс Франсез" - культурно-просветительские общественные организации, работающие при поддержке посольств Франции.
https://ria.ru/20250319/frantsija-2005870876.html
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франция, россия, новости культуры
Культура, Франция, Россия, Новости культуры
Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник

Культурная деятельность между Россией и Францией не останавливалась

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосольство Франции в Москве
Посольство Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не все отношения между Россией и Францией прекращены из-за санкций, культурная деятельность не останавливалась, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.
«
"Не все отношения между РФ и Францией прекращены из-за санкций, французской стороной выдаются визы россиянам - 150 тысяч виз выдается в год. Не останавливалась культурная деятельность. Работают 12 "Альянс Франсез" на всей территории России", - сказал он.
"Альянс Франсез" - культурно-просветительские общественные организации, работающие при поддержке посольств Франции.
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе
19 марта, 05:54
 
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