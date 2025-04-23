https://ria.ru/20250423/kultura-2013042059.html

Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник

Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник - РИА Новости, 23.04.2025

Отношения с Францией в сфере культуры не прекращались, заявил диписточник

Не все отношения между Россией и Францией прекращены из-за санкций, культурная деятельность не останавливалась, сообщил РИА Новости европейский дипломатический... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:51:00+03:00

2025-04-23T19:51:00+03:00

2025-04-23T19:51:00+03:00

культура

франция

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не все отношения между Россией и Францией прекращены из-за санкций, культурная деятельность не останавливалась, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. "Не все отношения между РФ и Францией прекращены из-за санкций, французской стороной выдаются визы россиянам - 150 тысяч виз выдается в год. Не останавливалась культурная деятельность. Работают 12 "Альянс Франсез" на всей территории России", - сказал он. "Альянс Франсез" - культурно-просветительские общественные организации, работающие при поддержке посольств Франции.

https://ria.ru/20250319/frantsija-2005870876.html

франция

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, россия, новости культуры