https://ria.ru/20250423/kryukovo-2013003051.html
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек - РИА Новости, 23.04.2025
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек
Мирный житель скончался от полученных ранений в результате украинского обстрела села Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:57:00+03:00
2025-04-23T16:57:00+03:00
2025-04-23T17:03:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Мирный житель скончался от полученных ранений в результате украинского обстрела села Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что ВСУ обстреляли село Крюково. Глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и еще двое мужчин получили ранения. Пострадавшие госпитализированы."Уточнённая информация о последствиях террористического удара по селу Крюково Борисовского района. От оперативных служб поступила информация о погибшем в результате прилёта боеприпаса мужчине. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.Глава региона выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
https://ria.ru/20250423/lisichansk-2012980425.html
https://ria.ru/20250422/dnr-2012855042.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек
В белгородском Крюково при обстреле со стороны ВСУ погиб человек