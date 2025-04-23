Рейтинг@Mail.ru
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 23.04.2025 (обновлено: 17:03 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/kryukovo-2013003051.html
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек - РИА Новости, 23.04.2025
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек
Мирный житель скончался от полученных ранений в результате украинского обстрела села Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:57:00+03:00
2025-04-23T17:03:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Мирный житель скончался от полученных ранений в результате украинского обстрела села Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что ВСУ обстреляли село Крюково. Глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и еще двое мужчин получили ранения. Пострадавшие госпитализированы."Уточнённая информация о последствиях террористического удара по селу Крюково Борисовского района. От оперативных служб поступила информация о погибшем в результате прилёта боеприпаса мужчине. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.Глава региона выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
https://ria.ru/20250423/lisichansk-2012980425.html
https://ria.ru/20250422/dnr-2012855042.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В белгородском Крюково при обстреле погиб человек

В белгородском Крюково при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Мирный житель скончался от полученных ранений в результате украинского обстрела села Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что ВСУ обстреляли село Крюково. Глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и еще двое мужчин получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека
Вчера, 15:43
"Уточнённая информация о последствиях террористического удара по селу Крюково Борисовского района. От оперативных служб поступила информация о погибшем в результате прилёта боеприпаса мужчине. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.
Глава региона выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В ДНР при обстрелах пострадали семь мирных жителей
22 апреля, 22:57
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала