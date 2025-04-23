https://ria.ru/20250423/kryukovo-2013003051.html

В белгородском Крюково при обстреле погиб человек

В белгородском Крюково при обстреле погиб человек - РИА Новости, 23.04.2025

В белгородском Крюково при обстреле погиб человек

Мирный житель скончался от полученных ранений в результате украинского обстрела села Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:57:00+03:00

2025-04-23T16:57:00+03:00

2025-04-23T17:03:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Мирный житель скончался от полученных ранений в результате украинского обстрела села Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что ВСУ обстреляли село Крюково. Глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и еще двое мужчин получили ранения. Пострадавшие госпитализированы."Уточнённая информация о последствиях террористического удара по селу Крюково Борисовского района. От оперативных служб поступила информация о погибшем в результате прилёта боеприпаса мужчине. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.Глава региона выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.

https://ria.ru/20250423/lisichansk-2012980425.html

https://ria.ru/20250422/dnr-2012855042.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины